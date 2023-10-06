十一連假成「黃金結婚周」　內地婚禮司儀爆檔期8日接14場工作

每到結婚的高峰期，婚禮四大金剛（司儀、化妝、攝影、攝影）就會變得相當搶手，杭州一名婚禮司儀小李就表示，自己在8天假期中，接了14場工作，連明年的10月都有人先預約了。

內地流行「金九銀十」的講法，每年秋天都是舉行婚禮的高峰期，今年內地適逢中秋加上國慶的8天黃金周，婚禮預約如約而至，有典禮司儀光是在假期8天中，就接了14場，不只檔期滿滿，荷包也進帳不少。

每到結婚的高峰期，婚禮四大金剛（司儀、化妝、攝影、攝影）就會變得相當搶手，杭州一名婚禮司儀小李就表示，自己在8天假期中，接了16場工作，連明年的10月都有人先預約了。

提前三個月都不一定能訂到

據《寧波晚報》報道，小李從事婚禮產業已經十年，目前管理一整個主持團隊，主要服務對象為浙江杭州臨平區、桐廬區的客戶，今年下半年的婚禮高峰期，大概是從9月9日開始的，在中秋國慶期間達到最高峰。

小李提到，從整體情況來看，今年辦婚禮的人數與去年差不多，每個司儀一年大概可以接250場，但是今年的婚禮場次日期，相對更為集中，每逢雙休日、假日，預約人數可以說是爆滿，評價好的司儀和攝影，提前三個月都不一定能訂到，至少需要提前半年，甚至很多新人會提前1年多預定，自己明年10月的時間，都已經有新人提前一年半預約了。