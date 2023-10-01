十一長假｜塞車逢尿急想如廁　內地司機誤把高架橋圍欄當分隔島一躍而下（有片）

內地中秋十一長假連放8天，多地高速公路變「大型停車場」，一名男子開夜車堵在廣東佛山高架橋上，偏偏又尿急，情急之下竟把圍欄誤認為綠化帶分隔島，一躍而下慘摔河道，導致輕微骨折。
沒有仔細觀察周圍環境
網傳該宗事故發生在9月28日晚間10點30分左右，當時佛山高架上正處於堵車狀態，影片中一名男司機打開車門，逕自往路肩走去，沒有仔細觀察周圍環境，跟著一個箭步蹬上水泥護欄，下一秒人就消失在鏡頭前，隨後其他用路人聽到響聲急忙下車查看，卻發現人已躺在橋下河床上。
據內媒報道，該名男駕駛疑似因為尿急，打算在路邊分隔島解決，以為只要翻過去就行，沒想到天色太暗，加上其所處位置為高架橋拐彎處，且下面是一個深達十幾米河道。
「紙尿褲你值得擁有」
當他發現時已經失去平衡，儘管試圖用手抓住護欄，但為時已晚，整個人從高架橋上掉了下去，摔在河中。據高速公路工作人員回應稱，男子輕微骨折，暫無生命危險。涉事司機則證實，因當時塞車太久，一時忘記身處高架橋。
墜橋影片在社交平台瘋傳，引發大批網友討論，除了關心該名男司機傷勢外，也紛紛疾呼「節假日上高速，買大口飲料/水， 關鍵時候能救命」、「買個尿袋吧，還是很方便的。堵車有時候真的來不及了」、「紙尿褲你值得擁有」。
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