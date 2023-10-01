熱門搜尋:
中秋節2023 杭州亞運 AIRSIDE MBTI 恒大 十一國慶 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 流感 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-10-01 17:45:57

十一長假｜塞車逢尿急想如廁　內地司機誤把高架橋圍欄當分隔島一躍而下（有片）

分享：

十一長假｜塞車逢尿急想如廁　內地司機誤把高架橋圍欄當分隔島一躍而下（有片）

內地中秋十一長假連放8天，多地高速公路變「大型停車場」，一名男子開夜車堵在廣東佛山高架橋上，偏偏又尿急，情急之下竟把圍欄誤認為綠化帶分隔島，一躍而下慘摔河道，導致輕微骨折。

沒有仔細觀察周圍環境

網傳該宗事故發生在9月28日晚間10點30分左右，當時佛山高架上正處於堵車狀態，影片中一名男司機打開車門，逕自往路肩走去，沒有仔細觀察周圍環境，跟著一個箭步蹬上水泥護欄，下一秒人就消失在鏡頭前，隨後其他用路人聽到響聲急忙下車查看，卻發現人已躺在橋下河床上。

據內媒報道，該名男駕駛疑似因為尿急，打算在路邊分隔島解決，以為只要翻過去就行，沒想到天色太暗，加上其所處位置為高架橋拐彎處，且下面是一個深達十幾米河道。

「紙尿褲你值得擁有」

當他發現時已經失去平衡，儘管試圖用手抓住護欄，但為時已晚，整個人從高架橋上掉了下去，摔在河中。據高速公路工作人員回應稱，男子輕微骨折，暫無生命危險。涉事司機則證實，因當時塞車太久，一時忘記身處高架橋。

墜橋影片在社交平台瘋傳，引發大批網友討論，除了關心該名男司機傷勢外，也紛紛疾呼「節假日上高速，買大口飲料/水， 關鍵時候能救命」、「買個尿袋吧，還是很方便的。堵車有時候真的來不及了」、「紙尿褲你值得擁有」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖）

十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受