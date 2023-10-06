十一長假｜提前3日回程都無用　高速公路「塞爆」5分鐘才放行一輛車

內地十一連假進入第8天，各地陸續迎來回程高峰，不過卻有民眾提早三天踏上回程的路，想要避開車潮，沒想到卻遇上了其他「心有靈犀」的車主，高速公路被塞爆5分鐘才放行一輛，大家通通躲不過塞車的命運。

10多公里路程花1個多小時才開完

一名網友提到，自己為了避免塞車，在3日就提前回程，沒想到高速公路上車輛依舊擁堵，10多公里的路程，花了1個多小時才開完，也有人曬出路況畫面，綿延的車隊根本看不到盡頭，大家只能用龜速行駛，堵成長龍，誰也逃不了塞車的宿命。

還有另名在10月5日返回北京的男子表示，每年國慶都會回老家河北滄州，然後提前一天返程，車程差不多兩個半小時到3個小時，不過今年，他卻整整開了6個小時，才順利到達北京。