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中國
2023-10-06 18:15:46

十一長假｜提前3日回程都無用　高速公路「塞爆」5分鐘才放行一輛車

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十一長假｜提前3日回程都無用　高速公路「塞爆」5分鐘才放行一輛車

內地十一連假進入第8天，各地陸續迎來回程高峰，不過卻有民眾提早三天踏上回程的路，想要避開車潮，沒想到卻遇上了其他「心有靈犀」的車主，高速公路被塞爆5分鐘才放行一輛，大家通通躲不過塞車的命運。

10多公里路程花1個多小時才開完

一名網友提到，自己為了避免塞車，在3日就提前回程，沒想到高速公路上車輛依舊擁堵，10多公里的路程，花了1個多小時才開完，也有人曬出路況畫面，綿延的車隊根本看不到盡頭，大家只能用龜速行駛，堵成長龍，誰也逃不了塞車的宿命。

還有另名在10月5日返回北京的男子表示，每年國慶都會回老家河北滄州，然後提前一天返程，車程差不多兩個半小時到3個小時，不過今年，他卻整整開了6個小時，才順利到達北京。

「堵」和「塞車」成為網上熱搜詞

男子指出，雖然路程中因為接送朋友，耽擱了1個小時，但也不至於時間差這麼多，到了高速公路入口，卻發現有許多車正在排隊，訊問交警後，對方告知現在有堵車狀況，要進行車輛管控，每5分鐘才會放行一輛。

男子評估後，發現要等前方的車子全部進入高速公路，還要花上三小時，於是決定走其他路線，然而事情並不順利，其他高速公路上，不時有車輛發生事故造成擁堵，每次一塞就是2、30分鐘動彈不得，從早上10點離開老家，一直到下午4點才回到北京的家中。

在為期8天的假期中，「堵」、「塞車」成為網上熱搜詞，到哪都會「人擠人」、「車擠車」，不能玩得盡興。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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