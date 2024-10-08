十一黃金周｜內地錄逾1309萬人次出入境　按年增近26%

國家移民管理局表示，內地今年國慶黃金周錄得1309.8萬人次出入境，平均每日超過187萬人次，按年增長25.8%，單日出入境最高峰出現在10月5日，達203.5萬人次。
國慶期間全國民航累計旅客近1610萬人次
其中內地居民出入境近759萬人次，按年增長33.2%；港澳台居民449.4萬人次，按年增長13.2%；外國人101.4萬人次，按年增長37.2%。
當局說，全國邊檢機關密切關注口岸流量變化，加大警力投入，開足查驗通道，確保中外旅客出入境高效順暢；加強多部門協作，周密安排高峰期客流疏導和交通配套綜合保障，國慶期間全國口岸通關安全高效暢通。
中國民航局表示，國慶期間全國民航累計旅客近1610萬人次，日均230萬人次，較2019年國慶節假期增長22%。當局說，今年國慶節假期期間，民航各單位周密安排部署，嚴守安全底線，科學調配運力，提升服務質量，完成國慶節假期航空運輸保障工作。
國家文化和旅遊部數據中心公布，今年十一黃金周國內出遊達7.65億人次，按年增長近6％，較2019年同期增長超過一成。
當局又說，國內旅客出遊總花費超過7008億元人民幣，按年增長6.3%，較2019年同期增長近8%。
原文刊登於 香港電台