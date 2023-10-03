十一黃金周｜內地長假期景區塞爆TOP 5　蘇州老街僅500米排隊1公里　

平江路是蘇州古城一條重要街道，也是蘇州傳統文化和歷史的一個縮影，遊客們可逛沿河市集、品特色美食，聽蘇州評彈、賞小橋流水，駐漫步古城街巷間駐足拍照，領略江南千年風雅和市井煙火。蘇州平江歷史文化街區預估假期期間將接待遊客58萬人次，同比增長45%。

今年中秋疊加十一雙節，致大陸各地景區湧現人潮，部分「熱點」接待遊客破歷史新高，江蘇蘇州平江路老街被擠爆，整條街才五百公尺，但排隊隊伍竟長達一公里，讓人驚呼實在太誇張。

秦始皇帝陵博物院十一接待近7萬遊客

平江路是蘇州古城一條重要街道，也是蘇州傳統文化和歷史的一個縮影，遊客們可逛沿河市集、品特色美食，聽蘇州評彈、賞小橋流水，駐漫步古城街巷間駐足拍照，領略江南千年風雅和市井煙火。蘇州平江歷史文化街區預估假期期間將接待遊客58萬人次，同比增長45%。被譽為世界第八大奇跡，「兵馬俑」吸睛能力亦不遑多讓，秦始皇帝陵博物院10月1日當天，接待近7萬名遊客。雖然下著雨，但是依然阻擋不了大家來看兵馬俑的熱情，有網友調侃「秦始皇到死都想不到，2000多年後，六國子民花錢來拜」。

據《快科技》報導，今年十一黃金周期間，內地各大景區遊客數量均較平日有大幅增長，黃山景區、泰山景區、兵馬俑景區以及杭州西湖等旅遊目的地均出現了大規模的交通擁堵現象。這些景區的遊客數量均超過了平日水準，其中一些景區的遊客數量甚至比平日增長了幾十倍。網傳十一假期景區最多人前五名，杭州西湖穩居榜首，黃山屈居亞軍，第三名是北京故宮，第四名上海迪士尼，第五名西安兵馬俑，還有上海外灘緊追在後。

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