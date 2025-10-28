十五五規劃：鞏固香港國際金融航運貿易中心地位　建設創科中心

上星期閉幕的中共二十屆四中全會，審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。（央視截圖）

上星期閉幕的中共二十屆四中全會，審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。新華社今日發佈有關中共總書記習近平，受中央政治局委托作出十五五規劃建議的說明內容，及有關建議的詳細內容。習近平說，研究制定好十五五規劃，對於推動國家經濟社會持續健康發展，為如期基本實現社會主義現代化奠定更加堅實的基礎，具重大意義。

十五五規劃建議當中，在提到港澳的部分指出，要促進香港、澳門長期繁榮穩定；支持港澳更好融入和服務國家發展大局，加強港澳與內地經貿、科技、人文等合作，完善便利港澳居民在內地發展和生活政策措施。