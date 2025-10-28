十五五規劃：鞏固香港國際金融航運貿易中心地位　建設創科中心

上星期閉幕的中共二十屆四中全會，審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。新華社今日發佈有關中共總書記習近平，受中央政治局委托作出十五五規劃建議的說明內容，及有關建議的詳細內容。習近平說，研究制定好十五五規劃，對於推動國家經濟社會持續健康發展，為如期基本實現社會主義現代化奠定更加堅實的基礎，具重大意義。
十五五規劃建議當中，在提到港澳的部分指出，要促進香港、澳門長期繁榮穩定；支持港澳更好融入和服務國家發展大局，加強港澳與內地經貿、科技、人文等合作，完善便利港澳居民在內地發展和生活政策措施。
建議說，堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展。當中又提到，發揮港澳背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港建設國際創新科技中心，不斷彰顯澳門「一中心、一平台、一基地」作用，推動澳門經濟適度多元發展，支持港澳打造國際高端人才集聚高地。
兩岸方面，建議提到，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業，深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，牢牢把握兩岸關係主導權、主動權。高品質推進兩岸融合發展示範區建設，加強產業合作，推動兩岸經濟合作，增進兩岸同胞福祉等。
原文刊登於 香港電台