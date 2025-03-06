十四屆全國人大三次會議開幕 李強：今年經濟增長目標5%

十四屆全國人民代表大會第三次會議昨在北京人民大會堂開幕，近3,000名全國人大代表出席大會。國家主席習近平等領導人，以及香港特別行政區行政長官李家超、澳門特別行政區行政長官岑浩輝等坐於主席台。國務院總理李強代表國務院發表工作報告，稱今年是「十四五」規劃結束之年，發展主要預期目標是國內生產毛額(GDP)增長5%左右。

李強的政府工作報告共分為三個部分：一、2024年工作回顧；二、2025年經濟社會發展總體要求及政策取向；三、2025年政府工作任務。除了GDP增長目標為5%，李強指今年發展目標包括城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮新增就業1,200萬人以上；居民消費物價漲幅約2%；居民收入成長及經濟成長同步；國際收支維持基本平衡；糧食產量1.4萬億斤左右；單位國內生產毛額能耗降低3%左右，生態環境品質持續改善。在報告中，李強也就加強政府自身建設，民族、宗教和僑務工作，國防和軍隊建設，香港、澳門發展和兩岸關係，以及中國外交政策等作了闡述。李強稱，「經濟增長預期目標約5%，既是穩就業、防風險、惠民生的需要，也有經濟增長潛力及有利條件支撐，並跟中長期發展目標相銜接。」他又指居民消費價格漲幅2%左右，目的在於通過各項政策和改革共同作用，改善供求關係，使價格總水準處在合理區間。實現這些目標很不容易，必須付出艱苦努力。