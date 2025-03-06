十四屆全國人大三次會議開幕 李強：今年經濟增長目標5%

十四屆全國人民代表大會第三次會議昨在北京人民大會堂開幕，近3,000名全國人大代表出席大會。國家主席習近平等領導人，以及香港特別行政區行政長官李家超、澳門特別行政區行政長官岑浩輝等坐於主席台。國務院總理李強代表國務院發表工作報告，稱今年是「十四五」規劃結束之年，發展主要預期目標是國內生產毛額(GDP)增長5%左右。
李強的政府工作報告共分為三個部分：一、2024年工作回顧；二、2025年經濟社會發展總體要求及政策取向；三、2025年政府工作任務。除了GDP增長目標為5%，李強指今年發展目標包括城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮新增就業1,200萬人以上；居民消費物價漲幅約2%；居民收入成長及經濟成長同步；國際收支維持基本平衡；糧食產量1.4萬億斤左右；單位國內生產毛額能耗降低3%左右，生態環境品質持續改善。在報告中，李強也就加強政府自身建設，民族、宗教和僑務工作，國防和軍隊建設，香港、澳門發展和兩岸關係，以及中國外交政策等作了闡述。李強稱，「經濟增長預期目標約5%，既是穩就業、防風險、惠民生的需要，也有經濟增長潛力及有利條件支撐，並跟中長期發展目標相銜接。」他又指居民消費價格漲幅2%左右，目的在於通過各項政策和改革共同作用，改善供求關係，使價格總水準處在合理區間。實現這些目標很不容易，必須付出艱苦努力。
發行5000億元特別國債
李強指，今年會實施更加積極的財政政策，今年赤字率計劃4%左右，比上年提高1個百分點，赤字規模5.66萬億元人民幣(下同)，比上年增加1.6萬億元，一般公共預算支出規模29.7萬億元，比上年增加1.2萬億元。他指，未來要實施更加積極財政政策，確保財政政策持續用力、更加給力，打好政策組合拳。中央計劃發行1.3萬億元超長期特別國債，按年增加3,000億元，發行5,000億元特別國債，支持國有大型商業銀行補充資本，並安排4.4萬億元地方政府專項債券，今年合計新增政府債務總規模11.86萬億元。
李強又說，要有效防範化解重點領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線，包括持續用力推動房地產市場止跌回穩，合理控制新增房地產用地供應。李強又說，要穩健化解地方政府債務風險，動態調整債務高風險地區名單，做好地方政府隱性債務置換工作，積極防範金融領域風險，要健全金融監理體系。
開展「十五五」規劃 大力發展科技
李強提到，今年將開展「十五五」規劃編制工作，要深入分析「十五五」時期新的階段性特徵，科學確定發展目標，謀劃好重大戰略任務、重大政策舉措、重大工程項目，更好發揮規劃對經濟社會發展的引領指導作用。今年工作任務之一是因地制宜發展新質生產力，加快建設現代化產業體系，培育壯大新興產業、6G等未來產業，大力發展智慧型機器人等新一代智慧終端機。面對美國的科技打壓，李強表示，要推進高科技「自立自強」，強化關鍵核心技術攻關和前沿性、顛覆性技術研發，超前布局重大科技項目，並提到要持續推進「人工智能＋」行動，大力發展智慧網聯新能源汽車、人工智慧手機和電腦、智能機械人等。政府工作報告又提到，要擴大高水準對外開放，積極穩外貿穩外資，穩定對外貿易發展，以及大力鼓勵外商投資，持續打造「投資中國」品牌。
至於國防方面，今年國防支出預算17,846億元人民幣，增長7.2%。李強說，「過去一年，國防和軍隊建設取得新的重要進展。新的一年，我們要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，全面深入貫徹軍委主席負責制，持續深化政治整訓，全力打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰。」