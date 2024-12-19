升降機直衝上22層樓　浙江漢慘被拋飛多處骨折(有片)

浙江省金華市一名男子今年10月在社區搭𨋢時，升降機突然從2樓高速上衝到24樓始停止，令他慘被拋高墮下導致全身多處骨折，至今還在休養。男子憶述事件：「那個電梯就失控了，從2樓一下子到24樓，就是幾秒鐘。整個人被扔上去，我這個頭上，燈全部敲下來以後，應急反應一樣去擋了一下，失去平衡了，整個腿全部摔斷了」。

綜合《1818黃金眼》等內地媒體報道，男子居住於金華東陽紅椿新苑社區，事發在10月20日傍晚6時許，他當時從14樓乘搭𨋢到1樓，升降機卻突然停在2樓。他提到，那個升降機去年的時候就老是出小問題。他隨後按了警鈴，大概過了20幾分鐘，升降機維修工人到場，結果升降機一下子衝至24樓，男子形容，升降機把他扔到升降機頂上又「啪」地扔回來。據悉，升降機急速往上衝的幾秒鐘，惟短暫斷電而沒有監控畫面。當維修工人撬開𨋢門時，發現事主側躺在地，一動也不動，隨即將他送院。事主因全身多處骨折，目前還在醫院休養。