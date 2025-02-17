半個台北凌晨夜空突傳「鬼叫聲」半小時 不少人被驚醒：很毛(有片)

台北市不少民眾周一(17日)凌晨遭「鬼叫聲」驚醒，紛紛到網上留言「嚇死了，我以為我幻聽」、「好吵啊，好像有廣播聲跟警報聲響」、「超級可怕的！請問有人知道發生甚麼事嗎？」、「好詭異」、「真的很毛」。網上流傳片段可聽見在夜色中，空中傳出詭異聲音，來來回回沒有停止，有網民指半個台北都聽見。報道指，怪聲持續了半小時，引來網民熱議，形容像巨大廣播聲、桌椅拖地聲，以及幼童哭泣聲。

台北詭異聲｜源頭竟是一間中學 報道指，怪聲由中正、萬華、三重，一路傳到永和。網路群組「我是萬華人Chill Wanhua」也有民眾發文懷疑是「里長是廣播音響」，但凌晨期間根本不可能有里長廣播。有網友猜測這有可能是「天震或天使的號角」，稱「物理學家解釋說，這其實是一種名為『天線』的自然現象，它是一種電磁波，是完全天然的聲音，民眾不用太過擔心」

不過，經過當局調查，謎底終於解開，是一間中學的警報器誤鳴。警方表示，周一凌晨4時7分及4時54分接獲民眾報案，指中正區古亭國中的警報器誤鳴，消防員到場後確認並無災害發生，並由校方關閉警報器。該校其後也證實此事，並表示會在放學後先關閉聲音系統，以免半夜又發生狀況影響他人。有專家稱，懷疑警報聲傳至空中經雲層反射，將聲源傳到較遠地區。