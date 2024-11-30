半島酒店直播吃掉4800萬「天價香蕉」　孫宇晨：很好吃

內地加密貨幣大亨孫宇晨，日前在拍賣會上以天價標下一根香蕉藝術品。29日他在眾人見證下，一口吃掉這根香蕉，他坦言：「味道真的不錯，比別的香蕉好吃多了」。
孫宇晨29日在香港尖沙咀半島酒店舉行發布會，在數十名記者和朋友見證之下，把香蕉從牆上拔下來，接着剝皮一口吃掉。
「比別的香蕉好吃多了」
他表示：「比別的香蕉好吃多了，確實不錯」；「老實說，對於一根有如此故事的香蕉，味道自然和普通香蕉不一樣」；「香蕉已吃，很好吃」。
孫宇晨表示，中標前10秒他難以置信，心想這次競投絕對會變成一件大事，直到落槌才確定自己得標，並下定決心要將這根香蕉吃掉，除了成為香蕉歷史的一部分之外，也讓話題性達到顛峰。
據悉，20日他在蘇富比於紐約舉行的拍賣會中，出價500萬美元（約3,891萬港元台幣），勝過其餘6名出價者，再加上手續費後，最後順利以620萬美元（約4,825萬港元），標得意大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）的創作「喜劇演員」（Comedian）。
100年前「大麥克香蕉」的味道
他在買了「喜劇演員」之後，除了得到證書之外，還有香蕉變質時該如何變換的說明書。
他又提及：「我品嚐出了一種100年前『大麥克香蕉』的味道。」所謂「大米七香蕉」/「大麥克香蕉」（Gros Michel）其實是香蕉的品種，為1950年代前進口美國主要品種，但20世紀初因為黃葉病擴散，導致1965年運往美國大麥克香蕉成為最後一批，之後便在非洲及美洲消失。
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