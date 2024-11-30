半島酒店直播吃掉4800萬「天價香蕉」　孫宇晨：很好吃

內地加密貨幣大亨孫宇晨29日吃下世界上最貴的香蕉。（圖／翻攝X@justinsuntron）

內地加密貨幣大亨孫宇晨，日前在拍賣會上以天價標下一根香蕉藝術品。29日他在眾人見證下，一口吃掉這根香蕉，他坦言：「味道真的不錯，比別的香蕉好吃多了」。

孫宇晨29日在香港尖沙咀半島酒店舉行發布會，在數十名記者和朋友見證之下，把香蕉從牆上拔下來，接着剝皮一口吃掉。

「比別的香蕉好吃多了」

他表示：「比別的香蕉好吃多了，確實不錯」；「老實說，對於一根有如此故事的香蕉，味道自然和普通香蕉不一樣」；「香蕉已吃，很好吃」。