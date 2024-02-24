南京住宅火警釀15死44傷　當局指停放電動單車處起火引發

南京市雨花台區一個住宅小區發生火警，至今造成15人死亡，另有44人送院救治，其中1人危重，1人重症，42人傷情較輕。當局凌晨召開記者會通報，指經過初步分析，火警是停放電動單車處起火引發，江蘇省已成立調查組，深入調查事故原因和責任，強調將對失職失責人員嚴肅追責，絕不姑息。市長陳之常在記者會上向遇難者家屬、受傷人員家屬表達歉意，並鞠躬道歉。

事發在昨日(23日)凌晨4時許，南京市雨花台區明尚西苑6棟突發火警。網上流傳的影片可見，起火大廈多戶單位都火光熊熊，現場不時傳來爆炸聲，有單位外牆被燒到燻黑，火警直至早上6時許才被撲滅，惟大廈高層單位仍有白煙冒出。期間當地消防派出25輛消防車和130人救援。

孕婦火災逃生後才識驚

在火災發生時在大多數人都在熟睡，其中已經懷孕8個月的祁女士和她老公向傳媒表示，他們住在6號樓2單元30樓。發生火災時，她和愛人都在睡覺，聽到樓下有人大喊「著火了」，她老公不明情況沒有打擾她，先行起來查看情況，見到煙湧入客聽，他們遂出門逃生，當時走廊全是煙，期間遇到一對臉都被燻黑的爺孫，直到他們安全出了樓棟後，她才注意到自己的全身上下都沾滿了黑色煙灰，眼前的火災景象，令她害怕又驚恐。