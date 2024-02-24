熱門搜尋:
元宵節 Chubby Hearts 李龍基 大光麵 潮濕 美斯 長者醫療券 天璽．海 垃圾徵費 流感 曉柏峰 姜濤 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
中國
2024-02-24 14:09:51

南京住宅火警釀15死44傷　當局指停放電動單車處起火引發

分享：
南京住宅小區火警，多戶單位都火光熊熊。(網上圖片)

南京住宅小區火警，多戶單位都火光熊熊。(網上圖片)

南京市雨花台區一個住宅小區發生火警，至今造成15人死亡，另有44人送院救治，其中1人危重，1人重症，42人傷情較輕。當局凌晨召開記者會通報，指經過初步分析，火警是停放電動單車處起火引發，江蘇省已成立調查組，深入調查事故原因和責任，強調將對失職失責人員嚴肅追責，絕不姑息。市長陳之常在記者會上向遇難者家屬、受傷人員家屬表達歉意，並鞠躬道歉。

單位外牆被燒到燻黑，部分高層單位有白煙冒出。(網上圖片) 單位外牆被燒到燻黑，部分高層單位有白煙冒出。(網上圖片) 起火大廈多戶單位都火光熊熊。(網上圖片) 起火大廈多戶單位都火光熊熊。(網上圖片) 祁女士的手也被染成黑色。(網上圖片) 祁女士穿著的鞋沾滿了黑色煙灰。(網上圖片)

現場不時傳來爆炸聲

事發在昨日(23日)凌晨4時許，南京市雨花台區明尚西苑6棟突發火警。網上流傳的影片可見，起火大廈多戶單位都火光熊熊，現場不時傳來爆炸聲，有單位外牆被燒到，火警直至早上6時許才被撲滅，惟大廈高層單位仍有白煙冒出。期間當地消防派出25輛消防車和130人救援。

孕婦火災逃生後才識驚

在火災發生時在大多數人都在熟睡，其中已經懷孕8個月的祁女士和她老公向傳媒表示，他們住在6號樓2單元30樓。發生火災時，她和愛人都在睡覺，聽到樓下有人大喊「著火了」，她老公不明情況沒有打擾她，先行起來查看情況，見到煙湧入客聽，他們遂出門逃生，當時走廊全是煙，期間遇到一對臉都被燻黑的爺孫，直到他們安全出了樓棟後，她才注意到自己的全身上下都沾滿了黑色煙灰，眼前的火災景象，令她害怕又驚恐。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受