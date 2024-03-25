南京參展車輛突啟動撞傷5人 廠方認未開啟展車模式肇禍(有片)

2024南京國際新能源汽車展覽會周日（24日）舉行期間，有參展車輛突然啟動撞傷5人，包括一名小孩。涉事電動車品牌極氪汽車回應稱，因參展車輛管理失誤，未按規定開啟展車模式，導致現場5名觀眾被撞傷。

影片顯示當時展會大廳內一輛灰色車輛直接撞向另一品牌正在展示的一輛新能源車，而灰車駕駛席上有人，車輛旁有帶工作證的人員和一名男童倒地不起。一名自稱孩子家屬的男子敲打車窗，質問車內人員為何撞人，亦有人稱：「展會車輛怎麼可以動呢？」另有指肇事人員已被關到小房子內。