南京大屠殺公祭　解放軍反軍國主義海報「斬斷骯髒頭顱」

13日是「南京大屠殺死難者國家公祭日」。正值中日關係持續緊張之際，解放軍東部戰區今早發布「主題海報」《大刀·祭》，強調要「時刻高舉血祭大刀，堅決斬斷骯髒頭顱」，稱絕不允許軍國主義卷土重來。

「絕不允許歷史悲劇重演」

東部戰區融媒體中心發布的《大刀·祭》海報上寫著「大刀祭」、「國家公祭日」文字，可見一把滴着鮮血的刀，砍向一具穿著二戰日軍服裝的骷髏，頭上還標示「軍國主義」英文。海報右下角還放上南京大屠殺紀念館中紀念30萬遇難者的標示。



東部戰區在微博帖文中聲稱：「1937年12月13日，南京落入日本侵略者魔爪，30萬同胞慘遭屠戮。88年過去，英靈的鮮血尚未凝固，軍國主義幽靈捲土重來。一年一度的國家公祭日，拉響振聾發聵的警報，提醒我們——時刻高舉血祭大刀，堅決斬斷骯髒頭顱，絕不允許軍國主義捲土重來，絕不允許歷史悲劇重演。」