南京大屠殺88周年　外交部：絕不允許日本軍國主義復辟

13日為南京大屠殺死難者國家公祭日。外交部發言人郭嘉昆12日表示，今年是南京大屠殺慘案發生88週年，中方將按慣例舉行南京大屠殺死難者國家公祭儀式；他強調，日本軍國主義是全世界人民的公敵，中方敦促日方深刻反省歷史，切實汲取教訓，同軍國主義徹底切割，以實際行動消除遺毒。 外交部12日舉行例行記者會，有媒體提問，第12個南京大屠殺死難者國家公祭日臨近，在中國抗戰勝利80周年之際，特別是在日本首相高市早苗有關涉台言論導致中日關係緊張的背景下，中國將如何開展紀念活動？

日本政府縱容右翼分子倒行逆施 郭嘉昆表示，今年是南京大屠殺慘案發生88周年。中國依據全國人大立法決定，將按慣例舉行南京大屠殺死難者國家公祭儀式。 郭嘉昆表示，南京大屠殺是日本軍國主義犯下的殘暴罪行，鐵證如山。30萬中國人慘遭屠殺，成為人類歷史上最黑暗的一頁。 郭嘉昆稱，日本政府長期縱容右翼分子倒行逆施，多任首相及其他政要執意參拜供奉甲級戰犯的靖國神社。一些政客公然質疑對日本殖民侵略表示反省、道歉的「村山談話」。日方還多次修改教科書，企圖美化侵略罪行，為侵略歷史翻案。上述惡劣行徑公然挑戰戰後國際秩序，踐踏人類良知，國際社會對此強烈憤慨，高度警惕。

敦促日方深刻反省歷史 郭嘉昆表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。80年前，中國人民浴血奮戰，打敗日本帝國主義，從日本侵略者手中收回台灣等被竊取的領土，捍衛國家山河無恙和國際公理正義。80年後，中華民族偉大復興勢不可擋，中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指台灣，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。 郭嘉昆強調，日本軍國主義是全世界人民的公敵。中方將同所有愛好和平的國家和人士共同維護二戰勝利成果和戰後國際秩序。中方敦促日方深刻反省歷史，切實汲取教訓，同軍國主義徹底切割，以實際行動消除遺毒。