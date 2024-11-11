南京女一場感冒瘦剩皮包骨　體重僅得20公斤幾乎不能落床(有片)

江蘇省南京市一名22歲女子，在一次感冒之後漲腹不舒服，吃不下飯，約160公分的身高，從40至45公斤痩到只有20公斤，整個處於皮包骨的狀態，幾乎不能下床。南京一間醫院接收這名病人後指，她本身或有消化功能障礙，感冒後加重相關情況，導致出現厭食，最終引起嚴重營養不良，體重一直下降，如果不進行干預，很可能併發各種感染，甚至多器官功能衰竭。

綜合《荔枝新聞》等內地媒體報道，南京醫科大學第二附屬醫院接收了一名22歲女病人，她身高約160公分，體重卻只有20公斤。醫生指出，女子原本體重是40至45公斤，可能存在消化功能障礙，一次感冒後加重情況，導致出現厭食，最終引起嚴重營養不良，體重一直下降。如果不進行幹預，很可能並發各種感染，甚至多器官功能衰竭。