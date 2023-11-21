南京女子消費1.8萬元人民幣網購等足一年不發貨　申請退款被不斷拖延

內地江蘇南京一名女子，去年在網路上花1.8萬元人民幣買了4件衣服，沒想到等了整整一年，商家不僅不出貨，也不願退款，讓女子相當憤怒。根據女子描述，去年8月18日，她在內地最大的現商奢侈品零售商「寺庫」APP上，花費1.8萬元人民幣，買了買了兩件T恤和兩條短褲，如今過去一年多，卻一直沒有收到貨，申請退款也遲遲未通過。女子表示，衣服是去年夏天買來，準備送給男朋友的，付款過後一兩個月，夏天都過去了，商家卻一直沒有發貨，雖然申請了退款，但APP上一直顯示在審核中。

退款變換貨券 發現對方既不發貨也不退款後，女子便多次致電客服催促，但客服一直用拖延話術，到現在經過一年多，只能撥打市場監管部門投訴電話，請對方介入協助。經過爭取後，寺庫終於答應退款，但退的不是現金，是等價的平台換貨券，原本女子答應了該方案，但後來發現，換貨券只能在換貨區兌換商品，但換貨區的商品的品質普遍不高。最後女子再次向寺庫客服諮詢，並提出能否補足差價，來兌換其他商品，但客服人員堅持，換貨券只能在換貨區選購，女子提出退款要求，對方僅表示將通知財務盡快退錢，但何時會能真的拿回這筆錢，依舊是個謎。