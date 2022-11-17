南京女請病假4日即被炒 僱主拒絕出糧再註銷公司兼索償11萬

為咗唔出糧，一間公司可以去到幾盡？江蘇南京一名在某教育培訓公司擔任教師的24歲姓薛女子，自去年10月入職以來，因經常超負荷工作而患上驚恐症，被醫生要求必須休息，遂向公司申請4天病假，未料放病假後即被公司以「曠工」為由解僱，且公司拒絕支付當月薪金。薛女透過勞動仲裁維權，公司更馬上註銷工商登記，甚至反控薛女扮病曠工令到大量學員流失、公司無法經營，要求薛女賠償11萬元(人民幣，下同)。 返工返到抑鬱 醫生建議休息一星期 《山東商報》旗下「山海視頻」報道，薛女因工作緊張而身體狀況變得很差，到今年更因驚恐症頻頻發作，出現過度呼吸症候群、暈厥、抽搐等症狀。薛女7月13日看醫生後，醫生診斷其處於「抑鬱狀態」，建議其務必休息，並為其開了一星期病假。但薛女見公司人手不足，「頂硬上」繼續返工，直到發現身體和精神狀態實在無法再支撐長時間工作，終在7月15日下班後，申請自16日起請病假到19日。

事主周日至六每日返工11小時 從薛女提供的每周工作排程表可見，周日至六都排得密密麻麻，每日早上9時半回到公司，到晚上8時半才離開，期間幾乎沒有休息時間。薛女還曾測試「匹茲堡睡眠質量指數」，相關結果顯示，薛女睡眠質素非常差，經常使用睡眠藥物，而影響睡眠的原因是「擔心工作」。 薛月女7月20日回到公司上班後，被公司即時解僱，且不獲發當月薪金。薛女隨即申請勞動仲裁，公司見狀竟馬上註銷公司，還在仲裁過程中提出，薛女扮病曠工導致家長停止報名或退款，「公司無法經營，維持不了成本……公司就此消亡」，要求薛女賠償聘用兼職老師的費用及經營損失等共約11萬元。 勞動仲裁月初判事主勝訴 公司至今仍未出糧 南京市鼓樓區勞動人事爭議仲裁委員會不支持公司的訴求，本月2日裁定薛女勝訴，公司必須在裁決生效後10日內支付薛女當月及病假期間的薪金。不過，薛女到目前仍未收到錢。

