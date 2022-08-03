南京巴士本月起限速行駛 網民吐槽「單車不斷爬頭」

江蘇南京公共巴士本月起限速行駛，規定駛過路口時，不論有沒有行人和車輛，時速必須降至20公里，轉彎時更要降至10至15公里，強調此舉是為了安全。如此「龜速」，一些民眾迅即拍片放上社交平台吐槽，連單車都比巴士快。有網民就投訴，「我騎電車直行，等這個右轉的公交車，他過去了，我的綠燈也沒了」。

南京網民抱怨搭巴士累連續遲到兩天

從片中可見，多輛單車、電動單車從龜速行駛中的巴士左側爬頭，轉眼沒了蹤影；一些巴士就以龜速轉彎、龜速過十字路口。單看短片已令人覺得焦急煩躁，「親身體驗」的巴士上的乘客、後面的車輛、在站頭看著巴士慢慢轉彎慢慢過路口的民眾更加不滿。有南京網民表示，「不知道限速的意義在哪裡？只知道連續遲到兩天了」。其他網民亦認為，「這樣的車速，不僅乘客急，司機也容易不耐煩」、「慢到堵塞交通引起堵車，逼著公交後面的車不斷變道超車，反而是最大的危險因素」。有網民就大讚，「這個其實不錯的，比那些飆車的安全多了，上班就早點出門」。

南京公交集團致歉 指實際運行有偏差

南京公交集團今日在微博發聲明，就限速對民眾造成一定影響表達歉意，指「實際運行中存在一定偏差」，之後會進一步完善相關措施。

曾有人向南京市委書記投訴巴士車速太慢

翻查網上資料，南京巴士原來不止過路口、轉彎限速。官媒人民網「領導留言板」今年3月曾有網民留言給江蘇南京市委書記韓立明，投訴「南京公交限速太離譜」，指巴士在寬闊路面以時速40公里以下行駛，「嚴重影響上班族、學生通勤需求」，甚至在快速道路的時速也只有40公里，「本身就存在後車追尾安全隱患，還會造成交通擁堵」。

當時南京公交集團回應稱，公司規定城區時速不得超過50公里、快速路輔道時速40公里，繁華路段、學校、醫院、居民區等人流密集路段，時速30公里，強調巴士車速不能超過國家道路標準，而且巴士超速一直是「造成各類事故的主因」，「希望乘客或其他道路交通參與者給予理解和支持」。