南京航班延誤6.5小時登機口直接派200元人民幣現金補貼　乘客：怒氣瞬間全消

記者陳怡伶／綜合報道
搭飛機遇到班機延誤真的讓人相當無奈！近日，據一段網傳影片，大陸江蘇南京一班機19日因天氣延誤6個半小時，當乘客怨氣滿腹準備登機時，只見一工作人員在登機口直接發200元人民幣（約港元217）的現金補貼，有乘客表示看到發錢「瞬間就氣消了」。據悉，大陸對航班延誤予以現金補償早有規範，有的航空公司補償甚至可達400元人民幣（約433港元）。
其他涉事航空公司：航班延誤，為旅客安排了住宿
陸媒《都市快報》報道，發布影片的網友表示，「第一次看到機場現場發錢，南京飛三亞，天氣原因，延誤了6個半小時，終於登機了，看到現場發現金補貼，熬了個大夜，我覺得我又行了」。該網友表示，當時是因為天氣原因延誤，自己領了200元人民幣，發的這筆錢是夜晚住宿補貼，因為自己沒去旅館住，所以才直接領補貼金。該涉事航空公司地勤人員表示，當天航班確實有延誤，後來給旅客安排了住宿，後續航班也給他們安排好了，但沒有額外補償。
影片在微博引發熱議，不少網友也分享了自己遇到的類似狀況，班機延誤直接發現金補貼。也有網友分享自己的經驗，「發了200元現金，拉去飯店吃了飯，還去房間睡了覺」、「食宿都包，加補償400元，但是真的耽誤事」、「空姐送了4回吃的，然後起飛發了200元」。
網友：延誤到半夜，沒吃沒喝沒賠償
不過，似乎不是每個人都這麼幸運，也有網友表示，「延誤到半夜，沒吃沒喝沒賠償，簡直是無語了」，「航班取消還得自己多住一晚酒店」。據大陸民用航空局發布的《2022全國民航航班運行效率報告》，2022年全國客運航空的平均航班正常率為94.98%。其中，7月的航班正常率最低，為89.09%。8月的90.89%和6月的90.94%緊隨其後。在導致航班不正常的原因中，天氣原因佔比最高，達67.14%。每年6至8月屬於雷雨季，天氣狀況較複雜，受此影響，航班延誤的情況較多。
至於航空公司是否對航班延誤進行補償、補償條件、標準和方式等，都由航空公司自行決定。據大陸民航局官網文件，中國國航、東方航空、南方航空等都有航班延誤的補償方案，延誤4至8小時補償旅客200元人民幣，延誤時間8小時以上則補償400元。有的航空公司補償最高金額則為300元人民幣（約325港元）。
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