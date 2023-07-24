南京航班延誤6.5小時登機口直接派200元人民幣現金補貼　乘客：怒氣瞬間全消

搭飛機遇到班機延誤真的讓人相當無奈！近日，據一段網傳影片，大陸江蘇南京一班機19日因天氣延誤6個半小時，當乘客怨氣滿腹準備登機時，只見一工作人員在登機口直接發200元人民幣（約港元217）的現金補貼，有乘客表示看到發錢「瞬間就氣消了」。據悉，大陸對航班延誤予以現金補償早有規範，有的航空公司補償甚至可達400元人民幣（約433港元）。

其他涉事航空公司：航班延誤，為旅客安排了住宿

陸媒《都市快報》報道，發布影片的網友表示，「第一次看到機場現場發錢，南京飛三亞，天氣原因，延誤了6個半小時，終於登機了，看到現場發現金補貼，熬了個大夜，我覺得我又行了」。該網友表示，當時是因為天氣原因延誤，自己領了200元人民幣，發的這筆錢是夜晚住宿補貼，因為自己沒去旅館住，所以才直接領補貼金。該涉事航空公司地勤人員表示，當天航班確實有延誤，後來給旅客安排了住宿，後續航班也給他們安排好了，但沒有額外補償。

影片在微博引發熱議，不少網友也分享了自己遇到的類似狀況，班機延誤直接發現金補貼。也有網友分享自己的經驗，「發了200元現金，拉去飯店吃了飯，還去房間睡了覺」、「食宿都包，加補償400元，但是真的耽誤事」、「空姐送了4回吃的，然後起飛發了200元」。