南京野豬闖入地鐵線路　傍晚繁忙時間多批班次延誤

網傳的監視器畫面顯示，28日17時54分許，一頭野豬出現在一處隧道內的軌道線路上。（圖／翻攝自「極目新聞」）

近年來，內地野豬泛濫成災，出沒都市並傷人毀物的新聞時有發生。28日，網傳一隻野豬在傍晚繁忙時間，闖入南京地鐵1號線天隆寺至安德門區間，造成上下行列車不同程度延誤。對此，南京地鐵營運公司回應稱還在調查核實中。

據內媒《極目》新聞29日報道，網傳的監視器畫面顯示，28日17時54分許，一頭野豬出現在一處隧道內的軌道線路上，翻攝畫面顯示標有「天隆寺」字樣。29日上午，南京地鐵營運專線客服人員於回應稱，28日晚間繁忙時間1號線上述區間的列車延誤問題已解決，路線已恢復正常，至於是否有野豬進入該區間等具體情況，需諮詢該公司相關部門人員。