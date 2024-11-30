南京野豬闖入地鐵線路　傍晚繁忙時間多批班次延誤

近年來，內地野豬泛濫成災，出沒都市並傷人毀物的新聞時有發生。28日，網傳一隻野豬在傍晚繁忙時間，闖入南京地鐵1號線天隆寺至安德門區間，造成上下行列車不同程度延誤。對此，南京地鐵營運公司回應稱還在調查核實中。
據內媒《極目》新聞29日報道，網傳的監視器畫面顯示，28日17時54分許，一頭野豬出現在一處隧道內的軌道線路上，翻攝畫面顯示標有「天隆寺」字樣。29日上午，南京地鐵營運專線客服人員於回應稱，28日晚間繁忙時間1號線上述區間的列車延誤問題已解決，路線已恢復正常，至於是否有野豬進入該區間等具體情況，需諮詢該公司相關部門人員。
招募護農隊「賞金獵豬」
據報道，南京地鐵營運公司相關部門後證實了這一消息，稱28日確有野豬出現在地鐵隧道內，具體情況仍在調查核實中，待查清後將透過南京地鐵官方帳號公布。據介紹，南京地鐵1號線安德門站至天隆寺站區間線路，安德門站是地上站，天隆寺站是地下站，兩站區間的線路既有露天部分也有隧道部分。
據內地官媒《央視新聞》10月29日報道，內地野豬的數量已高達200萬頭，廣泛分佈於28個省，野豬氾濫頻頻破壞農田，乃至進入都市傷人毀物。目前陝西、安徽、河南、四川等省已先後嘗試招募護農隊「賞金獵豬」，並取得一定的效果。內地專家指出，雖然野豬因氾濫成災，已被移出「三有」動物名單，但並不等於可以對其進行隨意獵捕，仍需要按照相關法律法規來執行。
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