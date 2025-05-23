南京高校食堂請人要求博士　年薪18萬校方透露原因

位於江蘇南京的東南大學，近日發布一則招聘公告引起內地網民廣泛關注。公告中顯示，該校總務處計劃招聘一名膳食管理辦公室管理崗位人員，並要求應聘者擁有博士學歷，引發熱議。

公告顯示，該校總務處計劃招聘一名膳食管理辦公室管理崗人員，任務包括「負責菜品開發、規劃、核價、烹飪、第一、二課堂等文化建設」等。其中，「博士學歷」、「烹飪」等表述，引發不少網民討論：「高校食堂崗位也要博士學歷了？」

位於江蘇南京的東南大學，近日發布一則招聘公告引起內地網民廣泛關注。公告中顯示，該校總務處計劃招聘一名膳食管理辦公室管理崗位人員，並要求應聘者擁有博士學歷，引發熱議。

位於江蘇南京的東南大學，近日發布一則招聘公告引起內地網民廣泛關注。公告中顯示，該校總務處計劃招聘一名膳食管理辦公室管理崗位人員，並要求應聘者擁有博士學歷，引發熱議。

不意味著日常工作需下廚

工作人員解釋，「從招聘程序來看，我們首先會審查學歷是否符合要求，比如是否是博士，然後看專業是不是對口，像食品、營養、烹飪相關專業等」。雖然該崗位提到「烹飪」，但並不意味著日常工作需要下廚，「並不是說炒菜是必需技能，而是如果應聘者有相關的實踐經驗，如持有廚師證或了解食堂運營，將更符合該崗位的需求」。

對於該崗位的收入待遇，工作人員表示：「如果進入後續應聘階段，會有詳細介紹。管理崗一般按國家工資標準執行，科員等級的年薪大約在18萬元（人民幣）左右」。

