南京34層高公寓凌晨大火奪4命　疑電動車起火肇禍

江蘇南京一棟34層樓高的住宅大廈，23日清晨冒出濃煙大火，火勢從一樓天井往上竄，多層樓都陷入火海，有4人逃生不及死亡。目擊者稱疑是電動車起火釀禍。

據《極目新聞》等多家內媒綜合報道，2月23日凌晨4點多，江蘇南京雨花台區明尚西苑社區6棟突發火災，火勢迅猛，濃煙滾滾。

現場不時傳來爆炸聲

據現場民眾拍攝畫面顯示，起火位置火勢異常兇猛，伴隨着白色濃煙直沖高空。據目擊者稱，疑似電動車起火引發火勢，現場不時傳來爆炸聲，一樓區域瞬間被熊熊大火包圍。

《央視新聞》報道， 20多部消防車獲報趕赴現場，經過緊急撲救，直到清晨6點多明火被成功撲滅。但令人痛心的是，火災已造成4人不幸喪生。