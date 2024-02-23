南京34層高公寓凌晨大火奪4命　疑電動車起火肇禍

江蘇南京一棟34層樓高的住宅大廈，23日清晨冒出濃煙大火，火勢從一樓天井往上竄，多層樓都陷入火海，有4人逃生不及死亡。目擊者稱疑是電動車起火釀禍。
據《極目新聞》等多家內媒綜合報道，2月23日凌晨4點多，江蘇南京雨花台區明尚西苑社區6棟突發火災，火勢迅猛，濃煙滾滾。
現場不時傳來爆炸聲
據現場民眾拍攝畫面顯示，起火位置火勢異常兇猛，伴隨着白色濃煙直沖高空。據目擊者稱，疑似電動車起火引發火勢，現場不時傳來爆炸聲，一樓區域瞬間被熊熊大火包圍。
《央視新聞》報道， 20多部消防車獲報趕赴現場，經過緊急撲救，直到清晨6點多明火被成功撲滅。但令人痛心的是，火災已造成4人不幸喪生。
其中一名住戶王先生帶着妻女冒死逃出火場。他說當時是女兒發現有煙竄進房間，只能把衣服沾溼從樓梯逃跑：「我家女兒睡醒了，有煙進到房間裏了嘛，然後一開門，外面煙已經大了，已經着起來了。我們從樓梯逃跑，小孩跟老婆有點驚嚇。」
「鼻孔裏都是煙灰」
他說「一樓架空層着火，順着天井很快燒上去了」，並表示女兒發現起火時是在4時30分左右，因為當時是一樓架空層的電動車起火，一家三口最後是走樓梯到地下停車場逃生。
另一位居民表示：「凌晨四五點的時候，聽到樓下有人喊着火了，然後聽到消防車的聲音，我就醒了。」她醒來之後發現房間裏都是煙，然後趕緊從19樓從樓梯一路往下衝，「鼻孔裏都是煙灰。」
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