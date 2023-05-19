南京43歲高齡孕婦遇車禍流產兼終身不育　法院判肇事司機賠約4萬元

南京一高齡孕婦被車撞後流產，還導致終生不孕。（示意圖／pexels）

記者李宗芳／綜合報道

高齡孕婦好不容易懷上孩子，卻碰上車禍導致流產，甚至終身不孕，如此悲慘情節，就發生在江蘇南京43歲張女士身上，讓她絕望之餘將肇事司機及保險公司告上法院求償，判決日前出爐，張女獲精神損害賠償金在內合計3.7萬多元人民幣（約4.11萬港元）。

據《荔枝新聞》報道，該宗交通事故發生在去年2月15日，當天深夜懷孕8周的張女，在路邊行走時，被李某駕駛小汽車撞倒，造成全身多處骨折、胚胎停育，李某負事故全部責任。張女士無奈進行了藥物流產，導致以後都不能懷孕，於是起訴李某及其承保公司。