南京43歲高齡孕婦遇車禍流產兼終身不育　法院判肇事司機賠約4萬元

記者李宗芳／綜合報道
高齡孕婦好不容易懷上孩子，卻碰上車禍導致流產，甚至終身不孕，如此悲慘情節，就發生在江蘇南京43歲張女士身上，讓她絕望之餘將肇事司機及保險公司告上法院求償，判決日前出爐，張女獲精神損害賠償金在內合計3.7萬多元人民幣（約4.11萬港元）。
據《荔枝新聞》報道，該宗交通事故發生在去年2月15日，當天深夜懷孕8周的張女，在路邊行走時，被李某駕駛小汽車撞倒，造成全身多處骨折、胚胎停育，李某負事故全部責任。張女士無奈進行了藥物流產，導致以後都不能懷孕，於是起訴李某及其承保公司。
法院：不同於普通的人身傷害
南京市江寧區人民法院審理認為，張女士之前沒有生育過，這次交通事故給她造成了極大的精神損害，法院綜合考量其情況，認為張女士被迫終止妊娠與交通事故存在因果關係，其懷孕流產不同於普通的人身傷害，剝奪了其作為母親的正當權益，法院判決保險公司在替李某的承保範圍內，賠償張女士包括精神損害賠償金在內各項損失3.7萬多元。
相關新聞迅速登上微博熱搜，許多網民紛紛留言為張女抱不平，「不能生育了才賠償三萬多，打發要飯的呢」、「一輩子不能生你給3.7w，還撫慰金？？我看是氣人金」、「剝奪了做媽媽的權利，這麼廉價？370萬都不夠啊」。
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