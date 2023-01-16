南嶽衡山遊客斜路當「滑冰場」 失控掃低多人 一女子倒地抽搐

湖南衡陽南岳衡山風景區山頂昨日落雪，道路結冰，不少遊客落山時滑倒，變成滾地葫蘆，但也有部分遊客將結冰路面當作「滑冰場」，從斜路一滑而下，結果有人將其他遊客撞倒，其中一名被撞女子倒地後抽搐不止。

一男子被撞至「後空翻」 有人滑出路面跌入樹叢

事發在昨日。根據現場短片，許多遊客都扶著路邊防撞欄慢慢下山，多人卻玩起滑冰，其中有人滑出路面，從路邊防撞欄下方空隙跌進樹叢；有人就失控滑向路邊遊客，掃低幾人。還有人不知是意外滾下還是玩滑冰，將路中間一名正在行走的男子撞到整個人往後翻，頭部著地。至於被撞至抽搐的女子則倒臥路中間，多人上前查看女子情況，期間卻仍有遊客繼續滑冰，其他遊客急忙大叫「別滑了」，並試圖拉著滑下來的人，隨後將女子拖至路邊。

有目擊者指，撞倒女子的遊客「當場就逃逸」，女子家屬事後報警。內地傳媒今日引述當地警方表示，案件正在處理中。女子情況暫未有後續消息。

網民：人生本來就短暫 有人還要走捷徑

有網民批評，「人生本來就短暫，有些人偏偏還選擇走捷徑」、「都是成年人了，能不能有點安全意識，不要連累無辜的人」、「這叫故意殺人，與在扶梯上搬行李砸到行人沒區別，這衝擊力砸到受害者身上，會出人命。而且還逃逸，抓到嚴懲」。

還有網民炮轟，「有些媒體號發這個視頻還配那種很興奮很嗨的bgm，真的服」、「我也看到了，一群人坐地上滑下來，一路撞倒不少人，他們也不喊下面的人讓開，還笑得很開心，有個人被撞倒後頭直接往後砸地上了，看著就覺得好疼，結果還配很歡樂的配樂，明明就是個事故」、「景區有責任，斜坡地面結冰早就要去處理了，摔傷一個肯定要賠錢的」。