南方航空年度體能考核　38歲男員工跑3000米猝死(有片)

南方航空湖北分公司早前進行年度體能考核，卻傳出憾事，一名38歲男員工在跑3,000米期間暈倒，送院隔日被宣告不治。警方指出，全案仍在調查中，惟因涉及個人隱私，未有透露死者詳細身分。
綜合《頭條新聞》、《正在新聞》報道，事發於10月30日上午在湖北武漢。當天上午約9時08分，南航湖北分公司空保管理部正在舉辦年度日常訓練體能考核，期間一名38歲男員工在3,000米跑步項目中突發狀況，當場倒地不起。現場航醫護隨即為昏倒男員工進行心肺復甦(CPR)與初步救治，並於9時20分由武漢天河國際機場急救中心人員接手，使用體外除顫儀持續搶救。9時40分，傷者被緊急送往武漢市中心醫院加護病房(ICU)，接受進一步治療。
據指南航已派員前到醫院協助處理
院方透露，儘管醫護團隊全力搶救，但該名男員工送院後生命徵象始終微弱，最終於10月31日上午約10時，因病情惡化不治身亡。院方與機場急救中心均證實此事，惟因涉及單位及個人隱私，未透露死者詳細身分。據了解，事發後南航方面立即派員前往醫院協助處理，死者家屬亦已趕抵現場，目前已故男員工的身後事宜正由公司與家屬協調辦理。目前南航尚未對外發佈正式說明，全案也還在調查中。事件引發外界對航空業體能測驗強度及安全保障的關注，不少網民質疑相關單位是否在考核中設有充分醫療預防與應急機制，有專家呼籲企業應檢討體測流程，防止類似悲劇再度發生。