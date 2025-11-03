南方航空年度體能考核　38歲男員工跑3000米猝死(有片)

南方航空湖北分公司早前進行年度體能考核，卻傳出憾事，一名38歲男員工在跑3,000米期間暈倒，送院隔日被宣告不治。警方指出，全案仍在調查中，惟因涉及個人隱私，未有透露死者詳細身分。

綜合《頭條新聞》、《正在新聞》報道，事發於10月30日上午在湖北武漢。當天上午約9時08分，南航湖北分公司空保管理部正在舉辦年度日常訓練體能考核，期間一名38歲男員工在3,000米跑步項目中突發狀況，當場倒地不起。現場航醫護隨即為昏倒男員工進行心肺復甦(CPR)與初步救治，並於9時20分由武漢天河國際機場急救中心人員接手，使用體外除顫儀持續搶救。9時40分，傷者被緊急送往武漢市中心醫院加護病房(ICU)，接受進一步治療。