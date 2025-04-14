南海海槽大地震概率增至80% 中國駐日使館促防範：慎重購置房產

此前，日本官方機構的地震海嘯專家就南海海槽發生地震的潛在風險多次作出警示指若該處發生大地震，日本關東至九州一帶的太平洋沿岸有可能面臨超過10米的大海嘯，死亡人數恐超過29萬人。

大使館引述日本傳媒指，日本政府上月公布的最新南海海槽大地震風險評估報告，指未來30年日本發生南海海槽大地震的機率從70%升至80%，可能波及範圍橫跨西面的沖繩至東面的福島，或導致29.8萬人死亡，造成1.8萬億美元經濟損失。

通知提醒旅日同胞注意防範地震災害，及時了解掌握地震自救知識，適當儲備飲用水、食品、防災急救用品等應急物資。同時通過電視、網絡、廣播等方式密切關注地震動態、氣象預警和防災信息，利用手機APP等設置災害提醒，災害發生後第一時間避難。

大使館提示，發生災害時只有在避難所才能穩定獲得飲食、休息、通訊等基本保障。建議提前確認附近避難場所信息，遵循當地政府發布的預防、避難指令，盡快轉移至避難所等安全地帶。旅日同胞亦可進行「海外公民登記」，以便災害發生時及時聯繫、獲得救助。

通知在最後表示，希望民眾綜合考慮有關因素，建議穩妥安排赴日旅遊、留學，慎重選擇購置房產等。