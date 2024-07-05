南韓學校設「中國生專班」搶人才　內地網民：性價比低

近年來，隨着少子化帶來的衝擊加劇，南韓、日本等亞洲多地的院校面臨着收生不足的挑戰。據官媒《人民日報海外版》引述南韓《朝鮮日報》和《國際新聞》報道，由於南韓生源的不斷減少，南韓許多學校開始積極招收留學生。

先學習半年韓語

據報道，近日，南韓釜山一所藝術高中宣布，將從明年3月起，開設「中國學生專班」，招收30至45名中國留學生，教授舞蹈、音樂和美術等課程。這將成為南韓高中首個由留學生組成的班級。這所高中的副校長，計劃近期赴中國進行面試選拔。經選拔赴南韓留學的中國學生將在明年3月入學，並將先學習半年韓語。

另外在南韓慶尚北道，為了解決職業高中收生不足的問題，當地教育部門招募了48名外國留學生。明年也計劃再增加20個名額。