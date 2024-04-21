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中國
2024-04-21 09:15:21

南韓盜竊集團在泰國落網謊稱「我們是中國人」　內地網民斥無恥

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南韓盜竊集團在泰國落網謊稱「我是中國人」　內地網民嬲到爆

近日，泰國清邁警方偵破一南韓4人盜竊集團，其成員趁潑水節期間行竊，其中一人扯斷遊客金鏈子逃逸失敗被捕，警員從下榻酒店逮捕其他3人，落網後竟謊稱自己是「中國人」，引發內地網民憤慨。

綜合泰媒報道，清邁旅遊警員及清邁警方4月13日聯合逮捕上述南韓盜竊集團，成員包括朱斗滿、申富國、洪呈福、李哲賢（人名皆音譯）等4名韓籍男子，其涉嫌在清邁護城河周邊，盜竊前來參加潑水節的民眾及遊客財物。

聲稱患有精神疾病

他們鎖定一名戴着粗金項鏈男子，其中2人負責轉移目標注意力，擋住路人視線，另2人趁機用鉗子剪斷對方金鏈子。不過這場景被路人撞見，立刻報警，4人當場分頭逃竄，朱斗滿在附近被警方逮捕。

朱斗滿被捕後否認作案，並拒絕表露其國籍及身分，聲稱患有精神疾病，已治療5年之久，警方對其供詞深表懷疑，遂展開調查，最後在酒店逮捕了其他3名同夥。有知情人士透露，該竊盜集團成員落網時一度謊報身分，用韓語大喊「我們是中國人」。

泰國警方從其下榻酒店起出贓物。（圖／翻攝微信公眾號「泰國網傳媒」）

「中華人民共和國高麗省」

據悉，警方在4人入住的酒店房間內發現1條金項鍊和1尊價值5萬泰銖（約1.06萬港元）的金佛，均被沒收留證。警方初步以盜竊搶劫等罪名對4人提訴，將面臨最高5年監禁、不超過1萬銖（約2,127港元）罰款。

相關新聞曝光後，迅速登上中國內地網上熱搜，中國網友憤慨紛紛留言痛批「無恥」、「文化喜歡說自己的，不好的喜歡說中國的」、「韓國（南韓）已經成為中國的一個省了嗎？中華人民共和國高麗省」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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