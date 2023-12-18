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中國
2023-12-18 19:13:49

南韓辣椒種植面積創歷史新低　大量進口內地辣椒產品　價格只有南韓產三分之一

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內地辣椒粉市占率已達40%。（圖／翻攝百度）

無辣不歡的南韓，近來受老年化衝擊，辣椒種植面積減少，進而大量進口內地的辣椒粉和辣椒醬。據悉，內地辣椒粉在韓的市佔率已達40%。

18日「南韓大量進口中國辣椒粉」登上微博熱搜話題，引發網友高度關注。據內地《中央電視台》報道，原來是受老年化影響，今年南韓辣椒種植面積下降，創下歷史新低。由於品質好、價格划算，中國產辣椒粉在南韓受到青睞，市佔率已達約 40%。而且不只辣椒粉，2022年南韓從內地進口的辣椒醬總量超過10萬噸，創下了歷史最高紀錄。

據悉，南韓國產辣椒種植面積減少的主因，在於種辣椒過程中，農民需頻繁進行「蟲害防治」，採收同樣需要很多人手。受高齡化影響，年邁的農民精力有限，種不了太多辣椒，但雇人來工作，人工又很貴，如此一來，只能縮減辣椒種植面積，產量也跟著下滑。

中國產辣椒粉(左)，價格僅南韓產辣椒粉(右)的三分之一。（圖／翻攝央視）

內地辣椒產品價格便宜

在報導中指出，內地辣椒粉和辣椒醬最大的優勢，就在於價格便宜。以同樣包裝的辣椒粉為例，若有貼上內地產的標籤，價格只有南韓產的三分之一。調查顯示，南韓多家知名食品業者，都使用內地產的辣椒醬料和混合調味粉作為原料。

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除了進口辣椒粉、辣椒醬之外，有專家表示，南韓的泡菜供應商這兩年不斷漲價。為了減輕消費者和餐飲業者的負擔，南韓增加了從內地進口泡菜的數量。

根據南韓關稅廳最新數據，今年前八個月，泡菜進口量年增一成多，創下四年來同期的新高，其中99%都是來自內地。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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