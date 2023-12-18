南韓辣椒種植面積創歷史新低　大量進口內地辣椒產品　價格只有南韓產三分之一

無辣不歡的南韓，近來受老年化衝擊，辣椒種植面積減少，進而大量進口內地的辣椒粉和辣椒醬。據悉，內地辣椒粉在韓的市佔率已達40%。

18日「南韓大量進口中國辣椒粉」登上微博熱搜話題，引發網友高度關注。據內地《中央電視台》報道，原來是受老年化影響，今年南韓辣椒種植面積下降，創下歷史新低。由於品質好、價格划算，中國產辣椒粉在南韓受到青睞，市佔率已達約 40%。而且不只辣椒粉，2022年南韓從內地進口的辣椒醬總量超過10萬噸，創下了歷史最高紀錄。