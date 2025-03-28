博鰲亞洲論壇 丁薛祥發表講話 中國必為世界作出新貢獻

國務院副總理丁薛祥昨晨在海南博鰲出席博鰲亞洲論壇年會開幕式，發表題為《共迎全球挑戰 共建亞洲家園》的主旨演講。他表示今年首兩個月，中國經濟運行起步平穩，有信心實現經濟社會發展目標，為亞洲和世界的發展作出新貢獻。

丁薛祥說，今年是國家主席習近平提出構建亞洲命運共同體10周年，在各方共同努力下，亞洲命運共同體建設成績斐然，區域經濟一體化進程扎實推進，互聯互通網絡不斷完善，亞洲經濟佔全球比重穩步上升，在實現自身發展的同時，也為促進世界共同發展作出了重要貢獻。他表示，當前全球不穩定不確定性因素明顯增多，我們要同心協力、攜手前行，一道推動構建人類命運共同體，共迎全球性挑戰，共建亞洲家園，共創亞洲和世界更加美好的未來。