博鰲論壇｜趙樂際：中國開放大門永遠不關上 籲各國超越零和博奕

全國人大委員長趙樂際在博鰲亞洲論壇年會開幕禮演講，表示早前閉幕的全國兩會確定中國今年經濟社會發展目標任務和政策舉措，傳遞了中國經濟持續回升向好的訊息，中國正以高質量發展全面推進中國式現代化，將為世界經濟復蘇注入強大動力。
趙樂際倡四個堅持
趙樂際提出中國未來在經濟發展上的四個堅持，包括堅持創新發展、堅持開放發展、堅持綠色發展和堅持共享發展。他說中國願與各國加強在科技創新方面的合作，培育經濟新增長點，中國開放的大門只會越開越大，永遠不會關上。 他說中國將主動對接高標準國際經貿規則，持續縮減外資准入負面清單，全面取消製造業外資准入限制，以及提升外籍人員來華工作、學習、旅遊便利。
趙樂際︰投資中國就是投資未來
趙樂際亦提出，中國14億多的人口是超大規模市場，其潛力將不斷釋放，投資中國就是投資未來，他歡迎各國乘搭中國發展快車，攜手實現和平發展互利合作，共同繁榮的世界現代化。
趙樂際指出，全球矛盾和衝突持續，導致和平與發展面臨嚴峻挑戰，呼籲各國超越集團對抗、零和博奕的舊思維，反對強權政治及霸權行徑。 他又強調，亞洲未來要建立更緊密和開放的區域，中國開放的大門永遠不會關上，未來要繼續推動構建人類命運共同體。
原文刊登於 香港電台