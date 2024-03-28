博鰲論壇｜趙樂際：中國開放大門永遠不關上 籲各國超越零和博奕

全國人大委員長趙樂際在博鰲亞洲論壇年會開幕禮演講，表示早前閉幕的全國兩會確定中國今年經濟社會發展目標任務和政策舉措，傳遞了中國經濟持續回升向好的訊息，中國正以高質量發展全面推進中國式現代化，將為世界經濟復蘇注入強大動力。

趙樂際倡四個堅持

趙樂際提出中國未來在經濟發展上的四個堅持，包括堅持創新發展、堅持開放發展、堅持綠色發展和堅持共享發展。他說中國願與各國加強在科技創新方面的合作，培育經濟新增長點，中國開放的大門只會越開越大，永遠不會關上。 他說中國將主動對接高標準國際經貿規則，持續縮減外資准入負面清單，全面取消製造業外資准入限制，以及提升外籍人員來華工作、學習、旅遊便利。