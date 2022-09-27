危急關頭救下女童卻被轟「咸濕」 施救男無奈：網暴很可怕

上海嘉定區一個批發市場周日上午發生驚險一幕，一名女童攀在扶手電梯外，被扶手電梯帶到上2樓後，卡在玻璃圍欄與扶手電梯之間的空隙，雙腳懸空，手無法抓緊扶手電梯。附近商戶丁先生聽到有小童哭喊叫救命，赫見女童情況後，馬上與弟弟上前救起女童。女童受了皮外傷，但家長不在現場，丁先生唯有女童交予批發市場保安。
丁先生表示，「我一看這小孩吊在那裡，我就一把給她拉過來了，一把還差點沒拉過來，我弟弟過來一把給她抓住了。應該是父母沒有監管，所以說孩子要管好」。
男子手托女童屁股 被轟「老色痞」
不少網民也為女童抹一把冷汗，「好大哥眼疾手快，點讚」、「嚇死了，好人一生平安」、「幸好有塊玻璃擋著，不然後果難以想像」、「幸虧後面拉出來了，第一把差點兒脫手，否則這個故事就得重新寫了」。
還有網民表示，「我好害怕有人會說，片中男性手的問題」，結果真的有網民大罵，「這男的手放在哪裡了？老色痞」、「雖然救人是好事，但這麼摸小女孩私密處好嗎？」、「救人就救人還趁機佔人家小女孩便宜」。
網民無語：真是好人不能做
幸好大部分網民都明事理，反斥「現在的人真夠了，人在緊急時刻，哪會想那麼多？在這種情況下就想著把孩子拽上來，不讓孩子掉下來就好了，真是好人不能做」、「行為動作確實不雅觀，但僅此而已。批評施救人我是服了，要多多誇獎才對，決定施救的時候管別的事情那是對生命的不尊重」、「說這些的估計是沒見過，醫院搶救病人先剪開你衣服吧」、「你或者你的家人以後這樣，你千萬別讓人救」。
丁先生昨日就「手的位置」回應稱，「當時我的手剛好托到小女孩屁股位置，但那個時候，誰遇到了都有點措手不及，萬一施救不當小孩就掉下去」。丁先生又表示，經過今次事件後，覺得個別網民的網絡暴力很可怕。