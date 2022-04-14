原因未明 全部食用信元貓糧 大陸過百隻貓中毒亡

大陸近一個月有過百隻貓食用上海生產的台灣「信元發育寶」(SINGEN)貓糧後中毒死亡，受害貓主維權群組統計，截至周二下午已有269隻貓進食信元發育寶貓糧後中毒，其中107隻不治，80隻情況嚴重要住院；涉及貓糧有7款，包括「饕餮肉宴系列」、「雙拼凍乾成貓糧」等。信元發育寶周日在微博致歉，稱已要求下架並停售今年1月8日生產、編號為FGC31的「饕餮成貓糧」，翌日又公布涉事貓糧真菌毒素、致病菌、重金屬等檢測正常，至昨日再通報，尚未找到出事原因。
內媒「共富視頻」報道，根據受害貓主維權群組資料，有貓咪早在2月底出事，進食涉事貓糧大半個月後變得無精打采、乏力，長期躺著，甚至「慘叫一聲後倒地」，檢查發現肝、腎都有問題，最後呼吸困難、心臟衰竭死亡；有長年食用同品牌貓糧的貓咪，也突然在本月初病倒後不治。上述貓咪都有一個共通點，就是進食了今年1月8日生產的信元發育寶饕餮系列貓糧。信元發育寶亦表示，今次事件中關聯度最高的是上述貓糧，未提及其他受害貓主列出的其他款貓糧。信元發育寶又強調，已成立緊急救治應急基金，並聯絡相關救貓醫院，「承接後續治療費用」。
貓主質疑品牌無及時公布事件
不少貓主隨即留言，批評信元發育寶行動太遲，「你要是三月份就發聲 我的貓會去世嗎？」、「明明我們消費者發現信元發育寶中毒，及時與廠家聯繫，他們不但沒有及時止損，反正買水軍遮掩」，又質疑隻字未提其他涉事貓糧。還有不少餵貓咪吃同款貓糧的貓主，在事件登上微博熱搜後，才知道愛貓「體弱」的原因，「各種檢查做了個遍治了幾千塊，終於從死亡線拉回來，看了檢測報告原來是你這個貓糧的鍋」。一些狗主質疑信元發育寶的狗糧也有問題，稱「還有狗狗的處方罐頭，我家(狗)吃了後肝酶爆錶」，要求品牌方面調查。