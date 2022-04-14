原因未明 全部食用信元貓糧 大陸過百隻貓中毒亡

大陸近一個月有過百隻貓食用上海生產的台灣「信元發育寶」(SINGEN)貓糧後中毒死亡，受害貓主維權群組統計，截至周二下午已有269隻貓進食信元發育寶貓糧後中毒，其中107隻不治，80隻情況嚴重要住院；涉及貓糧有7款，包括「饕餮肉宴系列」、「雙拼凍乾成貓糧」等。信元發育寶周日在微博致歉，稱已要求下架並停售今年1月8日生產、編號為FGC31的「饕餮成貓糧」，翌日又公布涉事貓糧真菌毒素、致病菌、重金屬等檢測正常，至昨日再通報，尚未找到出事原因。

內媒「共富視頻」報道，根據受害貓主維權群組資料，有貓咪早在2月底出事，進食涉事貓糧大半個月後變得無精打采、乏力，長期躺著，甚至「慘叫一聲後倒地」，檢查發現肝、腎都有問題，最後呼吸困難、心臟衰竭死亡；有長年食用同品牌貓糧的貓咪，也突然在本月初病倒後不治。上述貓咪都有一個共通點，就是進食了今年1月8日生產的信元發育寶饕餮系列貓糧。信元發育寶亦表示，今次事件中關聯度最高的是上述貓糧，未提及其他受害貓主列出的其他款貓糧。信元發育寶又強調，已成立緊急救治應急基金，並聯絡相關救貓醫院，「承接後續治療費用」。