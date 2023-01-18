去年末少85萬人 內地人口61年來首錄負增長

去年末全國人口中，男性7.2206億人，女性6.8969億人，男性較女性多3,237萬人，男女比例為104.69：100；16至59歲勞動年齡人口8.7556億，佔全國人口62%；60歲及以上人口2.8004億，佔全國人口19.8%，其中65歲及以上佔2.0978億，佔全國人口14.9%。60歲及以上人口比例距聯合國中度人口老化劃分標準僅差0.2個百分點。

國家統計局昨公布人口數據，截至去年末全國人口(不包括居於內地的港澳台及外籍人士)為14.1175億，較前年末減少85萬人，是1961年以來首度錄得負增長；去年全年出生人口956萬人，出生率為0.677%，再創新低，且是連續3年低於1%；死亡人口1,041萬人，死亡率7.37%；人口自然增長率負0.06%。

統計局：人口負增長問題不用太擔心

國家統計局長康義表示，全國人口減少，主要是因為新出生人口減少及人口老化，而出生人口減少，與生育意願下降、婚育時間推遲、育齡婦女人口減少都有關係。康義又指，人口負增長是經濟社會發展到一定階段之後的結果，「很多國家也都在走這個路」，並認為中國人口負增長的趨勢將會持續，但「並不用太急著擔心這個問題」，因為人口最主要問題在於人口總量、人口結構與產業體系是否相匹配，「當前我國勞動力總體上還是供大於求的……我們的勞動力素質還在提高，人均受教育水平已經接近11年了，和我們整個產業相匹配，這就是一個好的勞動力供給狀況」。

《新京報》引述武漢科技大學金融證券研究所所長董登新指，新冠疫情對出生率和死亡率都有影響；國務院發展研究中心研究員馮文猛就認為，疫情只屬短期因素，長期根本因素是低生育率，人口減少正提醒「要高度重視生育問題」，並再充實鼓勵生育政策。南開大學經濟學院教授、中國人口學會副會長原新則指出，面對人口負增長或人口老化，「提振生育率是根本」，但「非常難，成本也非常昂貴」，經濟、時間、服務、技術及環境上的支持都非常重要，「要像二十大報告提出的，建立生育支持政策體系，降低生育、養育、教育成本」。

另外，大新銀行經濟研究及投資策略部認為，勞動年齡人口比例降至62%，低於10年前的約70%，隨著人口增長停滯及老化，難免會削弱長線經濟增長潛力，相信內地會繼續推動城鎮化，以釋放更多生產力。