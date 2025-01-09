又一個王星！內地男模特兒楊澤琪赴泰拍戲失聯 神秘聯絡人身份曝光

內地男演員王星近日被誘拐到緬甸詐騙園區後獲救，事件引發廣泛關注，據報另一名25歲內地男模特兒亦被人以赴泰拍劇為由，誘騙至泰國後失聯。泰國總理佩通坦周四回應事件時強調，泰國須加強並完善相關法律，嚴厲打擊同類案件，防範泰國成為犯罪中轉站。泰警也強調，會設法保護當地的中國公民。

赴泰拍攝日薪1000元人民幣

王星獲救後向泰警透露，自己被關的大樓內，至少還有50名中國人被關押，內地網絡亦傳出多名藝人被拐到緬甸後失聯。事件曝光後，百多名家屬陸續效法王星女友，在網上公開家人失蹤詳情並求助官方，其中網名「古德牟寧」周三發文，指任職模特兒的表弟楊澤琪上月初見到有劇組招募演員到泰國拍攝，日薪800至1,000元人民幣。