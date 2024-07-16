又慢又短「窩囊版」笨豬跳內地爆紅　網民：太安全了注意危險(有片)

笨豬跳是一種非常刺激的高空危險活動，不過浙江安吉一個景區近日推出「窩囊版」笨豬跳，引發關注。據景區職員說，這款笨豬跳大概約20至30米高，每天來玩的人特別多，他們就是跳下去那一下害怕，之後就被安全繩平穩降下，適合想體驗笨豬跳又不敢玩的人。因此被網民戲稱為「窩囊版蹦極(笨豬跳)」，但有不少網民表示有意一試。

綜合《紅星新聞》等內地媒體報道，浙江湖州安吉縣雲上草原景區推出了「減速版」笨豬跳爆紅。網上影片顯示，配戴有安全繩的玩家在一望無際的山崖邊一躍而下，下墜約3至4米後，安全繩便收緊，玩家被慢慢降落至下方設有墊子的高架台上。景區職員回應傳媒查詢時表示，是2023年升級改造的笨豬跳，改造後敢於嘗試笨豬跳的遊客就多了起來，「雖然看起來不是那麼嚇人，實際往下蹦的時候還是有點害怕的。」但內容未有提及安全措施或部門監管等資訊。