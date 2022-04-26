又Omicron｜全市70人染疫12區強檢 北京多家超市菜架掃空

上海新冠肺炎單日新增本土感染仍有接近2萬宗，當地社會面清零攻堅行動持續推進之際，首都北京也受到Omicron變種病毒侵襲，上周五起截至昨午4時累計70宗感染，涉及8個行政區，其中朝陽區佔46宗。朝陽區昨起至周五進行3次全區核酸檢測，多地劃為封控、管控區，不少超市菜架被一掃而空(圖1)。北京市政府昨深夜突宣布加碼，東城、西城、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興及經開區，今起至周六要做3次強檢。

自上周五出現疫情起，北京的超市和網購平台開始出現囤貨潮，有網上菜店曾因缺貨而停業。北京市政府前日宣布，所有朝陽區生活和工作的民眾須5天強檢3次後，民眾更加積極囤貨。與此同時，一些封控區、管控區居民前晚開始收到政府派發的物資(圖2)，包括新鮮蔬菜、水果、雞蛋、即食麵等。

朝陽居民獲上海囤貨指南

有朝陽區居民還獲得上海朋友的「經驗之談」和幾份囤貨指南，內容建議採購香菇、木耳之類的乾貨，以及急凍蔬菜、罐頭水果、可以常溫保存的食物等，而且「沒有灶台的人一定要買電磁爐，沒有鍋的人一定要買鍋；一定要買調味料」，甚至建議買一條數據線，以免忽然壞掉或斷裂。至於據說在上海「以物易物界」中擁有「王者地位」的可樂和煙酒，也在囤貨必要清單內。

北京市商務局昨強調，全市各類生活必需品貨源充足、價格穩定，新發地等7家主要農產品批發市場昨日的蔬菜上市量達2.27萬噸，處於較高水平，而全市成品糧、成品油儲備量，均能滿足全市民眾30天消費需求。商務局又表示，針對各連鎖超市短時間內消費量增加，該局已指導企業增加備貨、調貨，及時補貨等，並延長營業時間，滿足民眾消費需求。

上海再增51死 累計138人染疫亡

上海方面，前日新增2,472宗確診、16,983宗無症狀感染、51宗死亡，死亡個案累計138宗，平均年齡超過75歲，均患有基礎疾病，大部分未曾打新冠疫苗。上海所有封控區、管控區及防範區今日再做強制核酸檢測。另外，山東煙台新一波疫情截至昨日零時共有4宗確診、80宗無症狀感染，其中同一條傳播鏈16名患者的病毒樣本基因排序顯示為Omicron BA.2.3變種，是內地首次發現。