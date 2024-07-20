反覆咳嗽2年多照CT揭右肺1厘米陰影　開刀才知一餐火鍋惹禍

浙江杭州一名中年男子，2年多來反覆咳嗽，自行去藥房買藥仍不見好轉，赴醫照電腦斷層CT發現右肺有「1cm陰影」，擔心是癌症遂進行手術，不料取出的竟是一節辣椒，這才驚覺是當年在一頓火鍋中被嗆到了。 據《上觀新聞》報道，許先生今年54歲，莫名咳嗽兩年多，很長一段時間，他在藥店裡買成藥服用，吃吃停停、停停吃吃，直到6月底，他來到浙江醫院三墩院區胸外科就診，其低劑量螺旋CT顯示，其右下肺有個約1厘米大小的陰影，且縱隔淋巴結腫大。

許先生懷疑得到肺癌，希望院方為其進行手術治療。術前，醫生為許先生進行支氣管鏡檢查，告知他右下肺支氣管開口黏膜新生物，未見其他異常，但許先生堅持開刀，最終確定使用微創胸腔鏡，取出患者部分肺組織進行術中冰凍病理以明確肺部佔位性質。 人推進手術室後，戲劇性的一幕發生了，許先生接受手術麻醉時，氣管插管剛插，就有黑紅色的異物被抽吸了上來，於是內科醫生為其實施支氣管鏡下異物取出術，驚訝發現竟是—節辣椒。 開刀取出一節辣椒。（圖／翻攝微博） 不再咳嗽了，也排除了肺癌，許先生大大鬆了一口氣，他這才回憶起兩年前，曾有一次吃火鍋發生劇烈嗆咳的舊事。浙江醫院胸外科主任祝鑫海主任醫師分析，應是一節辣椒通過氣道跑進肺裡，不斷的異物刺激導致其右下肺基底段出現了反應性增生，而作為罪魁禍首的辣椒又「躲」在增生肉芽組織下方被包埋，一般的檢查手段難以發現。