反貪腐｜人民銀行前官員牟善剛被「雙開」 中紀委：由風及腐、風腐一體典型

中紀委國家監委網站通報，中國人民銀行機關服務中心前黨委書記、主任牟善剛嚴重違紀違法，經查其問題構成嚴重職務違法並涉嫌貪污罪、受賄罪，「是由風及腐、風腐一體(註)的典型」，經中國人民銀行黨委及中紀委國家監委駐中國人民銀行紀檢監察組研究，決定給予開除黨籍及政務開除處分，並移送檢察機關起訴。

以權謀私斂財 侵吞公有住房拆遷款

通報指，中紀委國家監委駐中國人民銀行紀檢監察組及天津市監委，對牟善剛的問題進行紀律審查和監察調查，證實牟善剛利用職務影響為他人在工作錄用及調動等方面謀取利益、違規收受大額財產、將公有住房拆遷款據為己有，並且以權某私，在工程承攬、工作安排、購買大規格紀念幣等方面為他人謀取利益，非法收受巨額財物等。

此外，牟善剛對中央八項規定精神置若罔聞，收受高檔酒水及紀念鈔(幣)等禮品、禮金及消費卡，多次接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊、娛樂等活動安排，違規將應由親屬支付的費用交由他人支付，違規持有、使用高爾夫球卡，長期違規佔用公有住房，超標準使用辦公用房，公務車改革後安排工作人員固定為其開車。

對抗組織審查 串供、偽造證據、轉移涉案財物

通報批評，牟善剛「喪失理想信念，目無黨紀國法」，甚至「對抗組織審查，與他人串供、偽造證據，多次轉移涉案財物，向組織提供虛假情況」，嚴重違反中共的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律、生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌貪污罪、受賄罪，並在中共十八大、十九大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

註：中紀委國家監委曾指出，「不正之風是滋生腐敗的溫床，腐敗往往是『四風』從量變轉為質變的結果」；而「風腐一體」即形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風的「四風」問題與腐敗問題互為表裡、相互交織。

