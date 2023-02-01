反貪腐｜雲南官員自稱「活佛」 騙566萬扶貧資金建廟斂財

貪官斂財手法層出不窮，雲南省紀委周一在雲南廣播電視台播出專題片《信仰迷途——羅廷才嚴重違紀違法案警示錄》，公開雲南省人大常委會辦公廳前巡視員羅廷才違法詳情——為了唯一孫子未來寬裕的生活，為了身後留名，羅廷才自稱「活佛」，佔用家鄉馬關縣瓢廠村村民土地私自興建佛塔、佛寺，還以脫貧攻堅、鄉村振興等名義，向相關部門申請五百多萬元(人民幣，下同)資金，再挪用於建塔修廟，然後以功德之名大收香油錢斂財。 66歲的羅廷才嚴重違紀違法，在退休5年後，去年2月被查，同年9月被開除黨籍，取消退休待遇；今年1月29日在雲南玉溪市中級人民法院受審，擇期宣判。雲南省紀委在審訊翌日播出由羅廷才親述犯案心路歷程的專題片，公開這宗荒唐案件的細節。 雲南貪官：為子孫為名利建廟 羅廷才曾在軍隊服役15年，1991年起進入雲南省高級人民法院工作，2000年出任雲南省紀委派駐省審計廳紀檢組組長，2015年任雲南省紀委派駐省人大機關紀檢組組長，次年轉任雲南省人大常委會辦公廳巡視員，2017年1月退休。羅廷才表示，隨著年齡增長和職務升遷而開始迷信，「一心只想建塔修廟，保佑子孫後代，讓自己死後靈魂有安放之處」，且認為在家鄉建塔修廟是一種政績，可以名流千古，又自恃位高權重，申請資金「沒有哪個單位和部門不給面子」，於是開始鋪排建塔修廟。

2012年底，羅廷才向馬關縣瓢廠村村民大肆宣揚，在村內一處房屋後面3次看到「佛光」，還有短片為證。羅廷才聲稱佛光等同福氣，鼓動村民支持修建佛塔，最終設計出一座9層高佛塔，寓意「九五至尊」，並取名「雲海塔」，2013年4月在沒有任何審批之下動工，2015年底完工。 向村民聲稱「我才是你們的活菩薩」 2016年起，羅廷才又佔用許多村民土地興建寺廟，並借外出考察之機選購了13座漢白玉佛像，安放在佛塔和寺廟中，同時設置功德箱、香爐等，最後將佛塔和寺廟取名為「雲海寺」，還自封是13尊佛之外的第14尊「活佛」，要求村民言聽計從，「你們燒香拜佛也好，我才是你們縣瓢廠的活菩薩」，但最終都無按事先的承諾，給予村民相關旅遊收益。 至於修塔建廟的錢從何來？羅廷才申請多達566萬元扶貧助農資金，全部挪用於修建雲海寺，並以「買佛像」為由廣發「謁拜柬」，向私人企業老闆及個人索取共33萬元。羅廷才更邀請縣政府各部門及社會各界人士參加雲海寺開光典禮，且不顧馬關縣民族宗教事務局(民宗局)的阻止，深夜偷偷舉行開光儀式，認為寺廟經過開光才會有「靈氣」。2018年6月，雲海寺正式對外開放。 插手村幹部選舉培植親信 方便經營雲海寺 當地民宗局多次要求關閉清理雲海寺，都遭到羅廷才抵抗。羅廷才甚至找村民扮信眾申辦「皈依證」，試圖以「村裡有一定數量信眾」為由，申請雲海寺為「臨時宗教場所」，但被民宗局識穿。羅廷才還為加快雲海寺的興建及方便之後藉收香油錢斂財，插手村民選舉，培植親信，包括在2016年村幹部選舉中，強行讓兩次高票當選村民小組長的村民改任會計，讓親信可以繼續出任小組長。