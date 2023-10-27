反金融詐騙講座驚播色情片 長江大學：對相關人員停職調查

現場消息指，大會在活動開始前播放反詐騙宣傳片，影片結束後突然出現不雅影片約8秒，現場工作人員立即關閉。估計是播放器曾經播過不雅影片，但沒有清除播放列表，所以在播放宣傳片後作為下一個影片自動彈出。校內知情人士稱，事發時輔導員離開了一會，不知道是哪裡彈出來的影片。工作人員立即關閉，但不雅影片播了大約8秒，在場學生一陣哄動。

湖北荊州長江大學周三(25日)晚上發生尷尬一幕，校內一個反金融詐騙主題講座大屏幕播放宣傳教育影片後，竟突然播出不雅畫面，引起學生哄動。校方已成立專項工作組調查事件，對相關人員停職調查。荊州公安已介入調查事件。

輔導員：電腦曾借出他人使用

主持講座的長江大學輔導員沈先生回應，自己沒下載、也沒觀看不雅影片。但手提電腦借過給他人使用，懷疑是對方下載觀看過不雅影片，導致播完宣傳片後，跳轉鏈接播放不雅影片，校方正在尋找視訊來源。

疑似學生幹部稱「電腦中毒」

有網友發出疑似學生幹部群內的通知，內容為「今天講座現場發生了一些小插曲，是工作人員電腦中毒所致。同學們若用手機拍了相關影片或照片，請立即刪除，切不可外傳，否則會承擔程度不等的法律風險。」

長江大學周四(26日)發布通報，指校外金融機構到該校某學院為學生開展反金融詐騙主題活動。在活動開始前，播放反詐宣傳片後突然出現不雅視頻，現場工作人員立即進行了關閉處理。學校對此事件高度重視，第一時間對相關人員停職調查，目前學校已成立專項工作組作進一步調查，並將根據最終調查結果依規依紀依法嚴肅處理。校方將深刻汲取教訓，對在活動組織中存在的問題舉一反三，查漏補缺，杜絕此類事件再次發生。