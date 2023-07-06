取消歐盟代表訪華 中國限制晶片稀有金屬出口

中國日前以維護國家安全和利益為由，8月1日起對鎵、鍺相關物料實施出口管制。鎵、鍺是半導體、太陽能電池的關鍵金屬，絕對影響高科技產業。消息公布後，歐盟外交及安全政策高級代表博雷利突被中國取消原定下周訪華行程，中方表示歡迎博雷利在雙方方便時候盡早訪華，願與歐方保持溝通。

商務部及海關總署周一的聯合公布指，經國務院批准，限制出口鎵、鍺的金屬、化合物及製品，出口相關物品須申請出口許可，並申明出口物料的最終用戶及最終用途。若出口未獲許可，將按有關法律法規處以行政處罰，嚴重者會被追究刑事責任。

外交部發言人汪文斌昨在例行記者會表示，鎵、鍺及相關物料明顯可軍民兩用，對上述物料施行出口管制屬國際通行做法，歐盟成員國亦對部分物料管制出口。汪強調，中國依法對鎵、鍺及及相關物料實施出口管制，確保用於合法用途，不針對任何特定國家。

前副商務部長：反制的開始

公布震撼歐美晶片商，德國晶片製造商英飛凌(Infineon)雖指中國的出口管制暫無重大影響，惟表明會從不同地域採購原材料，「採購團隊正持續關注事態發展」。前商務部副部長魏建國接受《中國日報》訪問指，中方這次是深思熟慮重拳出擊，不僅能打得某些國家慌，還會打得某些國家痛，這只是中國反制的開始，而且制裁手段和種類還有很多，若有國家對華高科技限制繼續升級，中國的反制措施也會升級，最後都是搬起石頭砸自己的腳。

中國鎵儲量佔全球八成

歐美自去年10月起連番限制高科技產品輸華，先有美國宣布管制先進晶片出口；日本也宣布今年7月23日起，將先進晶片製造設備等23類產品限制出口；荷蘭在6月30日也宣布限制出口晶片光刻機等項目。

鎵(Ga)和鍺(Ge)的儲量相對稀少，但中國的鎵儲量約佔全球八成；鍺則有41%。鎵及鍺主要存在於其他礦床，從礦材精煉出來。鎵廣泛應用在晶片、太陽能電池、稀土永磁材料，以及氮化鎵等導電化合物。鍺則主要用作生產光纖、紅外線熱影像儀、晶片等。