受疫情散發及國際局勢影響 內地上月通脹1.5%

內地上月居民消費價格指數(CPI)按年漲1.5%，漲幅擴大0.6個百分點；按月由漲0.6%轉為持平。國家統計局表示，主要受內地疫情多點散發及國際大宗商品價格上漲等影響。

按月計，上月食品價格由漲1.4%轉為跌1.2%，由於節後消費需求回落及供應充足等，豬肉價格跌9.3%，雞肉、鴨肉、牛肉、羊肉、水產品、鮮果價格跌幅則介乎1%至2.3%；受國際小麥、粟米及大豆等價格上漲及內地疫情影響，麵粉、食用植物油、鮮菜及雞蛋價格分別漲1.7%、0.6%、0.4%及0.3%。非食品當中主要是能源價格上漲，帶動工業消費品價格漲1.1%，漲幅擴大0.3個百分點，其中汽油、柴油和液化石油氣價格分別漲7.2%、7.8%和6.9%，影響CPI上漲約0.29個百分點。

菜價按年由跌轉漲 麵粉價格漲幅擴大

按年計，食品價格跌1.5%，跌幅收窄2.4個百分點，主要是豬肉價格跌41.4%，鮮菜價格由跌0.1%轉為漲17.2%；食用植物油、鮮果和水產品價格分別漲6.1%、4.3%和4.2%，漲幅均有回落；麵粉價格漲4.6%，漲幅擴大1.9個百分點。非食品價格漲2.2%，漲幅擴大0.1個百分點，影響CPI上漲約1.77個百分點，主要是能源價格上漲，其中汽油、柴油和液化石油氣價格分別漲24.6%、26.9%和27.1%，漲幅均有擴大。

PPI按年漲8.3% 漲幅回落

另外，上月工業生產者出廠價格(PPI)按年漲8.3%，漲幅回落0.5個百分點，主要是去年同期基數較高；按月漲1.1%，漲幅擴大0.6個百分點。

按月計，地緣政治等推動國際大宗商品價格持續上行，帶動內地石油、有色金屬等相關行業價格繼續上漲，其中石油和天然氣開採業價格按月漲14.1%，石油煤炭及其他燃料加工業價格漲7.9%，化學纖維製造業價格按月漲2%，化學原料和化學製品製造業價格漲1.8%，有色金屬冶煉和壓延加工業價格漲2.7%。

40個工業行業中37個價格上漲

按年計，調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有37個，比上月增加1個，其中煤炭開採和洗選業漲53.9%，漲幅擴大8.5個百分點；石油和天然氣開採業漲47.4%，擴大5.5個百分點；化學纖維製造業漲4.5%，漲幅回落6.9個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業漲18.3%，回落2.1個百分點。