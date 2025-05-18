受7月地震預言影響 台灣赴日本團減兩成團費創20年新低

早前日本傳媒指有關日本7月地震的傳言在香港和台灣廣傳，導致香港赴日本旅遊的人數大減。台灣人到日本旅遊意欲似乎也受影響，台灣傳媒指各旅行社的暑假日本團最少削減20%，今年暑假日本團費更是20年來最平。

日本漫畫家龍樹諒(竜樹諒)著作《我所看見的未來》預言日本2025年7月5日會發生災難級大地震，引起大家戒心。台灣聯合新聞網報道，業界指日本團一直受歡迎，但今年不僅7月5日前後，整個7、8月暑假檔期均受影響，估計各間旅行社日本團最少削減兩成。報道引述當地晴日旅遊公司總經理黃清凉稱，受《我所看見的未來》7月大地震預言影響，今年日本暑假團「是過去20年最便宜的一年」。