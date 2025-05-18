受7月地震預言影響 台灣赴日本團減兩成團費創20年新低

早前日本傳媒指有關日本7月地震的傳言在香港和台灣廣傳，導致香港赴日本旅遊的人數大減。台灣人到日本旅遊意欲似乎也受影響，台灣傳媒指各旅行社的暑假日本團最少削減20%，今年暑假日本團費更是20年來最平。
日本漫畫家龍樹諒(竜樹諒)著作《我所看見的未來》預言日本2025年7月5日會發生災難級大地震，引起大家戒心。台灣聯合新聞網報道，業界指日本團一直受歡迎，但今年不僅7月5日前後，整個7、8月暑假檔期均受影響，估計各間旅行社日本團最少削減兩成。報道引述當地晴日旅遊公司總經理黃清凉稱，受《我所看見的未來》7月大地震預言影響，今年日本暑假團「是過去20年最便宜的一年」。
日本7月地震預言｜推兒童半價優惠吸客
黃清凉又指，暑假機票會較平日貴25%，但今年與平日差不多，旅遊產品的價格也大幅降價。為了吸客，業界推出促銷優惠或特別活動，例如推出兒童半價或煙花大會行程。他的旅行社則推出青森縣的「睡魔夜祭」，有別於一般睡魔祭日間活動，以吸引更多人報團。不過，報道引述旅行保障機構品保協會稱，目前觀察暑假檔期的價格依然是上漲，顯然不受預言影響。台灣專家呼籲，與其相信預言影響正常生活，民眾應加強防災意識。
《我所看見的未來》被指精準預言日本2011年311大地震，還有龍樹諒曾夢見「戴安娜」名字，被解讀成預視英國戴妃死亡。3月發生的緬甸大地震，以及日本南海海槽地震機率大增，導致書中提及的7月5日大地震預言在港、台更為人關注，赴日旅遊的港人因而大減，引起日傳媒報道。龍樹諒日前受訪則「降溫」，呼籲大家理性看待資訊，避免過度揣測，並多參考專家意見。