古代壁畫驚見十二生肖有貓沒有蛇　網民驚呼：要迎貓年嗎？

隨著農曆蛇年將至，近日有內地網民發現，長沙岳麓書院展出的湖南新化維山古墓壁畫上的十二生肖圖中，竟然沒有蛇的圖像，卻被貓的圖像代替，引發內地網民熱議。有專家解釋，「以貓代蛇」只是地方性的特例，並非廣泛流傳的習俗。

眾所周知，十二生肖的順序為「鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬」。不過，中國湖南省長沙市岳麓書院展出的湖南新化維山古墓壁畫中，十二生肖全身著古代文官服飾、手持笏板，排列順序為「猴、豬、雞、虎、馬、羊、狗、貓、牛、龍、鼠、兔」。綜合《瀟湘晨報》等內地媒體報道，湖南大學岳麓書院副教授、歷史系主任謝一峰解釋，「以貓代蛇」只是地方性的特例，並非廣泛流傳的習俗，新化維山地區在宋徽宗後期才被納入中央王朝的直接統治範圍，推測這座古墓可能屬於南宋時期，位於華夏文明邊緣地帶，因此存在一些特殊的地方傳統和禁忌。他強調，十二生肖實際上對應的是十二辰，這是先秦以來墓葬所表現的宇宙圖式的重要元素，重要的是十二辰與十二地支的對應關係，而非具體的動物種類，「以貓代蛇」這種做法在唐宋時期的十二生肖隨葬物中並不常見，高等級墓葬中仍然使用蛇作為代表。