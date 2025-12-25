古箏古琴差別｜9個數字看清斲琴技藝精妙之處

1大差異辨古琴古箏 教大家一個簡單方法分辨古琴和古箏──看弦線。古琴只有7根弦線，體積較小；古箏則有多達16至21根弦線，而且每根弦線底下都有一個可移動的「碼子」，用來調節音高和音質。 再進深一層，可從演奏方式和音樂風格方面去辨別琴箏：例如古箏是使用指甲或撥片彈奏，古琴則以指腹彈奏；古箏的音色明亮和清徹，古琴則較為深沉和悠遠。 200小時手造古琴 古琴藝術（又名斲琴技藝，意指造琴，斲粵音：琢）在2014年被列入國家級非遺名錄，2018年香港劉昌壽師傅（又名蔡昌壽，下稱蔡師傅）成為這項非遺的代表性傳承人。他接受訪問時提到，製作一張古琴由選木斲琴開始要經過9個工序，全由一人負責，需要約200小時方能完成。

4藝之首 古琴是中國文人四藝「琴、棋、書、畫」之首，不單作為樂器存在，更被賦予超然於藝術的多重文化涵義。儒家思想把琴視為「德」，彈琴能修身養性，提升品格；而平和、中正的琴聲更是君子品德的寫照。 50年代傳入香港 上世紀中，大批文人學者時局變遷由內地南來香港，本地的古琴傳習正是由此而來。香港的古琴製造技藝奠基於浙派琴家徐文鏡。1950年代徐文鏡將造斲琴技藝傳予「蔡福記」樂器廠少東蔡昌壽，從此徐氏的斲琴技藝便植根香港。 成為這項國家級非遺代表性傳承人的蔡師傅在1993年起開設「斲琴研究班」，至今已將斲琴技藝傳授予超過50人；2011年更成立「蔡昌壽斲琴學會」，致力保護及延續斲琴古法，透過學術交流、舉辦展覽，推廣和傳承斲琴文化。 60課傳承非遺 蔡昌壽斲琴學會在「衞奕信勳爵文物信託」資助下，花了60多日時間拍攝蔡昌壽指導的整個斲琴過程，製成電影《蔡昌壽師傅送給廿二世紀斲琴人的六十課》，接近2小時的影片可於網上免費瀏覽。 延伸閱讀：中國文化通識｜甚麼是八音？

7分鐘太空音樂 1977年美國太空總署發射發射了無人太空船「航海家1號」，將55種人類語言錄製的問候語和樂曲製作成「航海家金唱片」帶上太空，希望與外星人對話，其中作為中國音樂代表被收錄其中的，是由管平湖彈奏的古琴音樂《流水》，這首超過7分鐘長的樂曲，更成為唱片中最長的樂曲。 8種古琴之美 有人形容，古琴之美可用以下8個字概括：古、深、雅、健、瑰、奇、精、宏。 「古」是指古琴歷史悠久，形制完善；「深」是讚揚其文化內涵和藝術意境深遠；「雅」字形容琴音是華夏正音，品味和涵養脫俗高雅；「健」是指琴曲多是健康而嚴肅；「瑰」是形容古琴本身就是精緻的藝術品，是人類文明瑰寶； 「奇」是奇在琴譜歷經千百年，在不記節奏的情況下，後世打譜者（打出琴譜節奏的人）仍能從有限資訊中領略古人神韵，傳承樂曲；「精」是讚頌深埋於琴音下精妙的文化道德哲理；「宏」是指古琴在音樂以外的社會功能，提倡修身立德的道德教化，提升個人和社會素養。

9個造琴步驟 製作古琴一共有9個工序，分別是：尋、斲、挖、鑲、合、灰、磨、漆、弦。 第一是「尋」，即是選材。古琴用料講究，多採用存放多年自然乾燥的舊杉、梧桐和梓木，因自然乾燥的木材較少開裂，傳導聲音亦較佳；其中琴面多選用杉或梧桐，底板則以梓木或其他較堅硬木料製作。 第二是「斲」，意思是鋸出琴型。師傅在木材和紙樣上繪好琴式後，會將面板修挖成琴坯，鋸出琴型，再用刨修整琴的底面和弧度。 第三是「挖」，即是修挖面板內部的槽腹，與底板合成共鳴腔。由於槽腹的厚薄、弧度等會影響琴的共鳴和音色，因此修挖槽腹要不時結合底板，上下左右敲叩琴體，以查驗聲音虛實。 第四是「鑲」，就是在已修挖的琴坯上鑲嵌和黏合配件，包括橫嵌琴首用以架起琴弦的「嶽山」、置於琴尾中央承弦木的「龍齦」等。 第五是「合」，簡言之是把琴的面板和底板黏合。 第六是「灰」，即是髹上由生漆和鹿角灰調成的「灰漆」，待灰漆乾透後打磨平滑，重複數次，待灰漆乾透後打磨平滑，如是者再重複上數次。 第七是「磨」，以不同粗幼的砂紙打磨，直至琴面平整均勻，光潔細膩。 第八是「漆」，把已打磨灰胎的琴坯髹漆，髹漆要薄而均勻，此舉能強化古琴，亦有益於音色及外觀。灰漆的工序大多在春夏間完成，因生漆在溫暖潮濕的天氣較容易乾透，完成後便可在琴背刻上琴名和銘文。 第九是「弦」，即是張上琴弦調音。坊間的古琴有鋼弦和絲弦兩種，傳統的蠶絲弦音色古樸有韻味，但價格昂貴，而且不耐用；而鋼弦的愈點是較便宜和耐用，音樂較明亮。