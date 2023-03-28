另類出軌｜內地男打賞7萬給美女主播　老婆激動手持長棍將兩人「往死裡打」（有圖）

內地近日發生一宗「另類出軌」事件，一名男子打賞7萬元人幣給美女直播主，但遭其妻發現，其後老婆激動手持長棍，在街上直接將兩人「往死裡打」，事件更驚動當地警方調查。

內地男打賞7萬給美女主播

據內地網絡流傳一則影片所示，本月23日，在四川南江縣一家小食店內，一名身穿粉紅衣的女子，一手拿著長棍，一手揪著一名黑衣女子的長髮質問一旁邊的男子，「天天要她刷煙花，刷保時捷」、「前晚你刷了500多（人民幣），這個月微信支出給她16,000多，線上都有73,000，線下呢？」。

該粉紅衣女子又控訴，老公沒給她和孩子買過東西，「你沒給娃兒買過1元錢的東西，沒給我買過1,000元的東西，我一天上班掙錢，卻被你玩盡，你們真是讓我鬱悶死…」，激動之際，她更揮手中長棍大打男子，一旁則有一名年長男士勸交。

隨後數人從店內轉移到了店外，粉紅衣女子更打斷長棍，即使打斷長棍，她也從地上撿起一節斷棍，繼續追上去毆打兩人，男子護著黑衣女時，頭部更被打流血。