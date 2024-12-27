可可西里網紅狼公路等遊客投餵　慘被貨車撞死(有片)

青藏高原可可西里三江源國家公園內有幾隻「網紅狼」，長期被遊客投餵食物而變得膘肥體壯，在社群網路爆紅後又吸引更多人搶著去投餵，詎料周一(23日)其中一隻「網紅狼」被大貨車輾斃，事件讓人類與野生動物間的分際再度引發討論。

綜合《上游新聞》等內地媒體報道，網有網民23日爆料稱「可可西里網紅狼初代目」 疑因遊客長期投喂導致膘肥體壯，在路邊等待投喂時被一輛大貨車不慎輾死。24日，三江源國家公園管理局工作人員表示，目前在公路等待遊客投喂的狼有4、5隻，被壓死的為其中一隻，未確定是哪一隻。人員指，當時大貨車司機發現狼後緊急剎車，但是已經來不及，具體情況還在核實中。該工作人員呼籲，遊客不要向野生動物投喂食物，會導致它們失去自主覓食的本領，而且降低對車輛的警惕性，從而導致交通事故。