可大可小｜擠爆鼻內膿瘡致顱內感染 深圳愛撩鼻少女險死

深圳一名愛挖鼻孔的15歲少女花花(化名)，早前擠爆鼻孔內一顆膿瘡後高燒不退，半邊臉腫脹，送院證實顱內感染，引發死亡率甚高的「海綿竇血栓性靜脈炎」。幸花花及時就醫，經過半個月抗感染、抗炎治療後康復出院。深圳市人民醫院呼籲民眾勿經常挖鼻孔。

深圳市人民醫院近日在微信公眾號透露這宗個案，指花花平時經常挖鼻孔，特別是挖出帶血痂的鼻屎時，更加覺得有快感。某日早上，花花睡醒後覺得鼻孔內又痛又癢，一摸發現鼻腔生了一顆膿瘡，就以為是暗瘡，將它擠爆，再用自來水清理一下。沒多久，花花開始發燒，體溫高達攝氏39度，吃了退燒藥也未見好轉，翌日清晨更一邊臉腫起，眼睛無法張開。

家人馬上將花花送入深圳市人民醫院急症室。醫生檢查後證實，花花因頻繁挖鼻孔而形成「鼻前庭癤腫」，但花花將其粗暴擠爆，膿液倒流入顱，造成顱內感染，導致「海綿竇血栓性靜脈炎」。

撩鼻可致細菌感染 經血管逆流顱內

院方指，面部有一個「危險三角區」，即是自鼻樑根部起，至兩邊嘴角的三角區域。該區域血管豐富，並通過海綿竇與顱內相連。不過，面部靜脈缺乏防止血液回流的「閥門」——瓣膜的保護，血液可以雙向流動，加上鼻黏膜下的血液循環非常豐富，用無清潔過的手挖鼻孔，極大可能將細菌等病原菌帶到鼻黏膜，引致危險三角區感染，例如生癤腫等。若感染區域受到擠壓或撞擊，感染就可以從該處豐富的血管網擴散、逆流，進入海綿竇，引起顱內感染。

院方又指出，經常挖鼻孔可能導致鼻毛變稀疏，降低其屏障作用，亦可能導致鼻黏膜損傷，易流鼻血，還可能將手上的細菌帶入鼻腔，導致交叉感染，引發鼻前庭炎症、鼻癤等疾病，而細菌甚至會進入呼吸道，引發呼吸道感染等疾病。

如何優雅又安全地清理鼻孔？院方表示，可以使用濃度為0.9%的生理鹽水沖洗鼻腔，減少鼻屎產生，但清洗頻率不能過高，每周兩至三次即可，除非醫囑，不建議使用濃度高過0.9%的生理鹽水洗鼻。