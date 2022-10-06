可樂變「神藥」 杭州大媽打「防癌針」被騙21萬

杭州有大媽被騙打「防癌針」，幸騙徒尚有些少良知，沒有注射任何物質入其體內。(資料圖片)

醫藥類騙案層出不窮，切勿輕信有「神奇療效」的藥品！浙江杭州蕭山區一位姓李大媽早前聽信路邊一家「養生會館」天花亂墜，支付最少21萬元人民幣(下同)注射一款聲稱「打了就不會患癌」的「防癌針」。家屬發現後斷言李大媽被騙並報警。3名疑犯被捕後供稱，所謂「防癌針」只是可樂，但因怕「搞出人命」而沒有注射，只是用針筒拮了一下。

蕭山公安指，57歲的李大媽早前路過一家新開的健康管理中心時，抵擋不住門口員工的熱情招呼，入內體驗足浴按摩等服務，之後漸漸成為常客，陸續為會籍增值了十多萬元。期間一名姓董的37歲女員工對李大媽極為殷勤體貼，當李大媽是親人一樣噓寒問暖，甚至直接叫她「媽媽」。

到今年初，董女向李大媽表示，公司最新成功研製出一款「防癌針」，只要打了針就不會患癌，對外零售價高達120萬元，但李大媽可享「內部價」，一針38萬元。李大媽猶豫之際，董女再聲稱可用會籍裡的錢抵銷部分費用。李大媽隨即「落疊」，跟董女去到一間酒店房間，喝下「酵素排毒水」後，就由一名自稱公司高層的男子為其注射「防癌針」，而現場還有一名曾為李大媽按摩的男技師做「助手」。

打針後，李大媽陸續湊出21萬元交予董女。家屬發現李大媽突然花掉大筆金錢，追問原因，一聽李大媽講出「防癌針」就直呼「上當」，帶著李大媽向蕭山警方報案。警方接報後馬上聯同市場監督管理局、衛健局等部門展開調查，在掌握相關證據後展開拘捕行動，在四川、重慶等地將董女、王男及潘男逮捕歸案。

董女等人坦承，當時準備轉讓店舖，「找幾個客戶來回籠資金」，而李大媽「比較好說話」，於是專為她虛構一個「防癌針」項目，「之前想給她打葡萄糖或者鹽水，後期沒買到，然後說不行打可樂吧」，但因害怕注射可樂會「把人打壞了」，最終只是用空針筒拮了李大媽一下扮打針。